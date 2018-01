Schneechaos in Zermatt (unkommentiert) 0:39 min, vom 9.1.2018

Im Wallis bleibt die Situation nach den heftigen Niederschlägen prekär.

Zermatt war am Nachmittag kurz per Luftbrücke erreichbar. Von Visp bis Täsch verkehren Busse.

Die Zugstrecke zwischen Visp und Zermatt bleibt weiterhin gesperrt. Mehrere Dörfer sind wegen der grossen Schneemengen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Im Oberwallis gilt stellenweise die höchste Gefahrenstufe, wie das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF mitteilt.

Die Walliser Behörden gaben Warnhinweise an die Bevölkerung aus. Die Lawinengefahr dürfte im Oberwallis bis voraussichtlich Mittwoch gross bleiben. Die höchste Gefahrenstufe herrscht nach wie vor in Saas-Fee, dem südlichen Simplongebiet, den unteren Vispertälern und Zermatt, wie der Krisenstab mitteilt.

«Wir haben diese Gefahrenstufe 5 schon seit neun Jahren nicht mehr benutzt», sagt Lukas Dürr vom SLF.

Luftbrücke von Zermatt nach Täsch (unkommentiert)

In Zermatt waren bisher noch keine Evakuationen nötig. «Die Bevölkerung im Dorf ist sicher. Es besteht keine Gefahr», sagt die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner.Trotzdem sind die Schulen geschlossen. Dies jedoch nicht wegen der Gefahr für die Schüler, sondern weil die Lehrer fehlen. «Viele wohnen im Tal und pendeln jeden Tag. Diese Lehrer konnten den Bergort nicht erreichen», so Biner.

Im Laufe des Tages hat sich die Situation etwas entschäft. Die Kantonsstrasse zwischen Täsch und Visp wurde wieder geöffnet. Um den Pendlerverkehr sicherzustellen verkehren Ersatzbusse. «Die Luftbrücke ist eine reine Versorgungsmassnahme und wurde nicht auf Grund einer Panik eingerichtet», erklärt Romy Biner.

In der Region Simplon fielen innerhalb von 24 Stunden zwei Meter Schnee. Mehrere Dörfer sind dadurch von der Aussenwelt abgeschnitten. Dies gilt für Dörfer im Saastal, für Gondo, Simplon-Dorf, Zinal, Arolla sowie für Weiler des Val d'Anniviers, des Val d'Hérens und des Val d'Entrement.

Föhn brachte viel Regen

Im Norden des Tessins und Teilen des Unterwallis herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe. Der Föhn brachte im südlichen Wallis vom Grossen St. Bernhard bis ins Simplongebiet viel Regen. Seit Samstag fielen dort 30 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Schneefallgrenze lag zwischen 1200 und 1600 Metern. Dadurch fiel ein grosser Teil des Niederschlags in Form von Schnee.

Eine weitere Folge des Föhns waren milde Temperaturen – vor allem in den klassischen Föhntälern. So stieg im liechtensteinischen Balzers das Thermometer auf 17,6 Grad, in Altdorf war es 17,5 Grad warm.