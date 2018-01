Schneeräumung in Zermatt 0:19 min, vom 9.1.2018

Im Oberwallis gilt stellenweise die höchste Gefahrenstufe, wie das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF mitteilt.

Vereinzelt wurden Häuser evakuiert, wie lokale Medien berichten. In St. Niklaus, Täsch, Randa und Zermatt bleiben die Schulen geschlossen.

In Visp mussten nach einer Schlammlawine 20 Bewohner evakuiert werden.

Zwischen Visp und Zermatt fahren keine Züge; Zermatt ist derzeit nicht zu erreichen.

In Zermatt ist es am Dienstagmorgen zu Stromausfällen gekommen.

Im Mattertal, im Saastal und im Simplongebiet herrscht sehr grosse Lawinengefahr, Stufe 5 von 5. Sie wird vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF nur sehr selten ausgerufen.

Aktuelle Situation in Zermatt:

- Sämtliche Winterwanderwege & das Skigebiet bleiben bis auf Weiteres geschlossen

- Befolgen Sie Anweisungen der Behörden

- Die An- und Abreise ist zurzeit nicht möglich

- Es kann weiterhin zu Stromausfällen kommen — Zermatt - Matterhorn (@zermatt_tourism) 9. Januar 2018

Schlammlawine in Visp

Wegen des Niederschlags wurden zwei Rückhaltebecken im Visper Dorfteil Eyholz innert kurzer Zeit gefüllt, wie der Krisenstab Visp mitteilt. Dies führte dazu, dass sich eine 20 bis 50 Zentimeter hohe Schlammlawine Richtung Wohngebiet bewegte.

20 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden teilweise privat oder in einer Zivilschutzunterkunft untergebracht. Die Kantonsstrasse musste gesperrt werden. Sobald es die Verhältnisse erlauben, plant der Krisenstab einen Flug über das gefährdete Gebiet. Danach werde die Situation neu beurteilt, heisst es weiter.

Föhn brachte viel Regen

Im Norden des Tessins und Teilen des Unterwallis herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe. Der Föhn brachte im südlichen Wallis vom Grossen St. Bernhard bis ins Simplongebiet viel Regen. Seit Samstag fielen dort 30 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Schneefallgrenze lag zwischen 1200 und 1600 Metern. Dadurch fiel ein grosser Teil des Niederschlags in Form von Schnee.

Eine weitere Folge des Föhns waren milde Temperaturen – vor allem in den klassischen Föhntälern. So stieg im liechtensteinischen Balzers das Thermometer auf 17,6 Grad, in Altdorf war es 17,5 Grad warm.

Bereits in den vergangenen Tagen war die Lawinengefahr im Alpenraum gebietsweise gross, Stufe 4. Am Wochenende und am Montag fielen in Teilen des Oberwallis deutlich über einen Meter Schnee. In den kommenden 24 Stunden muss stellenweise mit weiteren 50 bis 100 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.