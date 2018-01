Im Wallis bleibt die Situation nach den heftigen Niederschlägen gefährlich. Mehrere Dörfer sind wegen der grossen Schneemengen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Zermatt war am Nachmittag für kurze Zeit über eine Luftbrücke erreichbar.

Die Zugstrecke zwischen Visp und Zermatt bleibt weiterhin gesperrt. Von Visp bis Täsch verkehren Busse.

Die Lawinengefahr wurde inzwischen auf die zweithöchste Stufe herabgesetzt.

Wegen Schneemassen und akuter Lawinengefahr sitzen tausende Urlauber

in der Schweizer Skiregion rund um das Matterhorn fest. Die berühmten Wintersport-Orte Zermatt und Saas-Fee sind von der Aussenwelt abgeschnitten. Akute Gefahr für die Menschen im Dorf besteht nicht.

Es gebe keine Panik, hielt Janine Imesch von Zermatt Tourismus fest. «Die Stimmung ist gemütlich.» So ist es oft in tief verschneiten Dörfern: Wenn die Versorgung gesichert ist, wenn Strom und Heizung funktionieren, schweisst die Sperrung der Zugangsstrasse die Unerreichbaren zusammen. Shopping und Wellness waren angesagt, hiess es von Menschen vor Ort.

Wenn die Lage für die Menschen auch nicht unmittelbar gefährlich war, so galt dennoch zeitweise für Teile des Wallis – darunter auch Zermatt und Saas-Fee – die höchste Lawinen-Gefahrenstufe 5. Mittlerweile wurde sie vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) auf Stufe 4 zurückgestuft.

Auch in anderen Dörfern im Kanton Wallis war die Lage schwierig. Mehrere waren von der Aussenwelt abgeschnitten. In Visp mussten 20 Menschen in Sicherheit gebracht werden, weil Massen von Schlamm ihre Häuser bedrohten, wie die Einsatzbehörden berichteten.

Die Wetterlage sollte sich nun bessern. «Es schneit nicht mehr», so die Tourismuverantwortliche Imesch. Das SLF erklärte: «Mit dem Ende der intensiven Schneefälle nimmt die spontane Lawinenaktivität ab». Aber: «Es sind vereinzelt grosse spontane Lawinen möglich. Diese können in den typischen Lawinenzügen bis in die Täler vorstossen.»

Kurzzeitig Luftbrücke eingerichtet

Die Strasse und die Bahnlinie könnten von Lawinen voll getroffen werden. Die Strasse ins Saastal bleibt aus Sicherheitsgründen bis mindestens Mittwoch geschlossen, wie die Behörden mitteilten.

Von und nach Zermatt sind sowohl Strasse als auch Schiene unterbrochen. Bis Täsch verkehrten am Dienstag aber immerhin wieder Ersatzbusse. Die Gemeinde hatte zwischen 15 und 17 Uhr zudem eine Luftbrücke für Touristen eingerichtet, die ab- oder anreisen wollten oder mussten.

Am Mittwochvormittag um 10 Uhr wollten die Krisenstäbe in den Skiorten Zermatt und auch in Saas-Fee die Situation neu beurteilen, wie es hiess.

Aufgrund der aktuellen Situation informiert die Gemeinde Zermatt:

- Die zuständigen Personen arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung der Bahnstrecke Täsch - Zermatt

- Morgen Mittwoch ist keine weitere Luftbrücke vorgesehen #zermatt #matterhorn #update — Zermatt - Matterhorn (@zermatt_tourism) 9. Januar 2018