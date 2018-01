Zermatt ist nicht mehr vom Rest der Schweiz abgeschnitten 0:48 min, vom 10.1.2018

Die Bahnstrecke zwischen Täsch und Zermatt ist vom Schnee befreit. Ab 17.15 Uhr verkehren wieder die ersten Shuttle-Züge.

Die Strecke Visp–Täsch kann voraussichtlich am Donnerstag im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin verkehren weiterhin Ersatzbusse gemäss Fahrplan.

Rund 13'000 Feriengäste sind in Zermatt von der Aussenwelt weitgehend abgeschnitten.

Das eingeschneite Zermatt ist wieder per Bahn erreichbar. Nach stundenlanger Räumung der Schneeberge auf der rund fünf Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Täsch und Zermatt konnte die Matterhorn-Gotthard-Bahn den Betrieb am frühen Abend wieder aufnehmen. Die Räumung der Strecke war aber aufwendiger als erwartet.

Am Dienstag und Mittwoch war Zermatt von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen. Einziges Transportmittel war an diesen beiden Tagen eine Luftbrücke der Air Zermatt. Auch am Mittwoch bildeten sich lange Warteschlangen vor der Helikopter-Basis in Zermatt.

Trotz der Sperrung herrschte in Zermatt zu keiner Zeit ein Versorgungsnotstand. «Die Stimmung in Zermatt ist sehr gut, ruhig und geordnet», sagte Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Aufatmen in Zermatt

Das Schlimmste sei nun wohl vorbei, sagt der Sprecher der Walliser Kantonspolizei, Christian Zuber. «Die Lawinenwarnstufe ist zwar immer noch relativ hoch, aber die Entspannung ist gut im Gange.»

« Wir gehen davon aus, dass heute einzelne grosse Lawinen noch möglich sind. Aber insgesamt beruhigt sich die Situation. » Christine Pielmeier

Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Bis gestern galt im Wallis die höchste Lawinen-Gefahrenstufe 5. Mittlerweile wurde sie vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) auf 4 zurückgestuft. «Wir gehen davon aus, dass heute einzelne grosse Lawinen noch möglich sind. Aber insgesamt beruhigt sich die Situation doch», sagt Christine Pielmeier vom SLF.