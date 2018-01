Im Oberwallis gilt stellenweise die höchste Gefahrenstufe, wie das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF mitteilt.

Vereinzelt wurden Häuser evakuiert, wie lokale Medien berichten. In St. Niklaus, Täsch, Randa und Zermatt bleiben die Schulen geschlossen.

Zwischen Visp und Zermatt fahren keine Züge; Zermatt ist derzeit nicht zu erreichen.

Im Mattertal, im Saastal und im Simplongebiet herrscht sehr grosse Lawinengefahr, Stufe 5 von 5. Sie wird vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF nur sehr selten ausgerufen.

Bereits in den vergangenen Tagen war die Lawinengefahr im Alpenraum gebietsweise gross, Stufe 4. Am Wochenende und am Montag fielen in Teilen des Oberwallis deutlich über einen Meter Schnee. In den kommenden 24 Stunden muss stellenweise mit weiteren 50 bis 100 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.