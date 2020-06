Die Corona-Fallzahlen in der Schweiz steigen wieder an. Im Fokus steht nun die Bekämpfung von lokalen Infektionsherden.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Meldungen über lokale Coronavirus-Ausbrüche. In China, in Israel, in Deutschland, in geringerem Ausmass aber auch in der Schweiz. Im Kanton Zug beispielsweise sind in nur einer Woche vier Infektionsherde ausfindig gemacht worden – in der Schweiz befinden sich momentan 560 Personen in Quarantäne.

Aktuelle lokale Ausbruchsherde Bild 1 / 5 Legende: Grosse Schlachthöfe haben in Deutschland immer wieder mit Corona-Ausbrüchen zu kämpfen. Nun trifft es den deutschen Branchenriesen Tönnies: In der Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück bei Bielefeld sind 650 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Die Schulen und Kitas in der Umgebung wurden umgehend geschlossen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: 158 neue Corona-Infizierte in Peking: Das ist die vorläufige Bilanz der chinesischen Behörden nach einem Ausbruch auf dem Xinfadi-Grossmarkt vor einer Woche. Peking ist seither teilweise abgeriegelt. In der ganzen Stadt wurden Kontrollen wie etwa Fiebermessen wieder verschärft. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Im deutschen Göttingen haben die Behörden nach rund 100 Corona-Infektionen in einem Hochhaus am Donnerstag das komplette Gebäude unter Quarantäne gestellt. Im Hochhaus sind 700 Personen gemeldet. Die Bewohner sind inzwischen alle getestet worden, rund 60 Ergebnisse stehen noch aus. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Die Pandemie verlief bislang in Israel relativ glimpflich. Seit Ende Mai – nach der Umsetzung von Lockerungen – gibt es jedoch einen Neuanstieg bei den Infektionen, eine kritische Marke von 100 Infektionen am Tag wurde mehrmals überschritten. Viele neue Fälle gab es unter anderem an Schulen. Weitere geplante Lockerungen wurden deshalb ausgesetzt. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Auch der Kanton Zug meldet vier Corona-Infektionsherde. Innerhalb von sieben Tagen gab es neun Ansteckungen mit dem Coronavirus. 53 Personen befinden sich in Quarantäne. «Die vergleichsweise hohe Zahl neuer Fälle ist beunruhigend», teilte Regierungsrat Martin Pfister mit. Keystone

«Das bereitet uns Sorge»

Mittlerweile ist auch die Reproduktionszahl R, also die Anzahl Personen, die ein mit dem Coronavirus Infizierter im Durchschnitt ansteckt, in der Schweiz wieder auf über eins geklettert. «Wir beobachten, dass die Anzahl Fälle wieder steigt. Das bereitet uns Sorge», sagt Matthias Egger, Leiter der nationalen Task-Force gegen das Coronavirus zu Radio SRF.

Befürchten Sie eine zweite Welle? Ja. Ja. % Nein. Nein. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Eine zweite Welle könnte laut Egger früher kommen als befürchtet. «Es muss nicht bis Herbst dauern. Eine zweite Welle könnte in der Schweiz bereits in den nächsten Wochen kommen.» Auch in Israel konnten im Mai die Fallzahlen wie in der Schweiz massiv gesenkt werden. Mittlerweile gäbe es aber wieder mehr Fälle. Egger: «In Israel kommt jetzt die zweite Welle. Trotz der grossen Wärme im Land, was ja auch immer ein Thema ist.»

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So entwickeln sich die Fallzahlen in der Schweiz 23.03.2020 Mit Video

«Maske tragen»

Egger hofft, dass die Schweiz den kommenden Anstieg der Fallzahlen gut kontrollieren kann. Zuversichtlich stimmt Egger, dass die Schweiz nun wisse, wie eine solche Welle verhindert werden könne. Es sei nun wichtig, die Strategie aus Testen, Tracen, Isolieren und Quarantäne konsequent umzusetzen.

Isolation und Quarantäne in der Schweiz Um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern, können die zuständigen kantonalen Behörden Personen, die als potenzielle Überträger identifiziert wurden, in Isolation schicken. Für alle Personen, die mit dem möglichen Überträger engen Kontakt hatten, während er infektiös war, kann sie eine Quarantäne von 10 Tagen anordnen. Momentan befinden sich 155 Fälle in Isolation und 560 in Quarantäne.

Egger ruft die Bevölkerung zudem dazu auf, sich weiter an die Distanz- und die Hygiene-Regeln zu halten. «Wenn der 2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, soll man eine Maske tragen», so Egger.

Klar gegen weitere Lockerungen

Laut dem Task-Force-Leiter steht die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern momentan sehr gut da. Doch dieser Vorsprung dürfe nicht fahrlässig aufs Spiel gesetzt werden. Egger äussert sich bei Radio SRF dezidiert gegen weitere Lockerungsschritte der Schweizer Regierung: «Jetzt muss man zuerst abwarten, was genau die letzten Lockerungen vom 6. Juni bewirken. Erst dann kann man wieder weiterschauen.»

Egger lobt bei Radio SRF die Behörden und Bundesrat Alain Berset für die bisherige Bekämpfung der Pandemie. Mit dem Veranstaltungsverbot für mehr als 1000 Personen sei man Ende Februar weltweit führend gewesen. Leider habe die Schweiz aber bis Mitte März wenig weitere Schritte gegen das Coronavirus unternommen. Egger: «Den Lockdown hätte man eine Woche früher verordnen sollen. Damit hätte man die Anzahl Fälle etwa halbiert.»