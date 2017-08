Wundermittel «Sammelklage»?

Aus Echo der Zeit vom 8.8.2017

Die EU will wegen der Diesel-Affäre Sammelklagen für Schadenersatzforderungen möglich machen. Die EU-Kommissarin will damit die Rechte der Konsumenten stärken. Doch ist die Sammelklage tatsächlich der richtige Weg in solchen Fällen?

Stefanie Pauli