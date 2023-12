Am Wochenende kämpften die besten Line Dancer um den Weltmeister-Titel. Nicht in den USA, sondern in Kreuzlingen (TG).

«Stiefel müssen wir tragen», erklärt eine Teilnehmerin aus Deutschland. «Hüte müssen die Frauen nicht tragen. Die Männer schon, aber die Frauen nicht.»

Sie ist alleine angereist. Andere kamen als Gruppe. Und sie kamen von nah und fern: aus der Schweiz, Deutschland, Norwegen, Litauen, Tschechien – und sogar aus Südkorea.

00:21 Video Dieses Paar liess seine Choreografie an der WM bewerten Aus News-Clip vom 04.12.2023. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Die erwähnten Cowboystiefel erinnern daran, dass die Ursprünge des Line Dance in den USA liegen. Ansonsten wecken sie aber eher falsche Assoziationen: Line Dance wurde nämlich nicht von Cowboys erfunden. Auch nicht im «Wilden Westen» oder den amerikanischen Südstaaten.

Line Dance ist viel weniger alt. Seine Wurzeln liegen «in den Dancehalls und Diskotheken der Jahre 1950 bis 1975». Bis dahin «hatte Line Dance schlichtweg gar nichts mit Cowboys, Honky Tonks und Country Musik zu tun.» So steht es auf der Webseite der Tanzschule Line Dance Hall Kreuzlingen.

Legende: Sie hatten vielleicht die weiteste Anreise: Eine Tanzgruppe aus Südkorea. Rund 380 Tanzende aus 15 Nationen traten an der WM an. SRF/Karin Kobler

Diese Tanzschule ist auch der Grund, weshalb die Weltmeisterschaft 2023 im Thurgau stattfand. Gegründet hat sie Marcel Rohrer, der Line Dance 1994 während eines Auslandsjahres in Kanada entdeckte. Zwei Jahre später gründete er in der Schweiz einen Country Western Dance Club. 2008 die Tanzschule in Kreuzlingen.

Ich habe gedacht: Wow, die fragen uns!

Heute ist es die grösste Line-Dance-Tanzschule der Schweiz. Marcel Rohrer organisierte zudem eine Schweizermeisterschaft. Da diese ein Erfolg war, wurde er von der internationalen Organisation des Line Dance «Gold» angefragt, ob er auch die WM organisieren würde. «Wir haben uns sehr gefreut, als wir die Anfrage bekommen haben. Ich habe gedacht: Wow, die fragen uns!»

01:19 Video Auch Teil der Kreuzlinger Tanzschule: Die Tanzgruppe Synergy Aus Stadt Land Talent vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Der Name Line Dance sagt es schon: Wenn eine Gruppe tanzt, dann stellen sich die Tänzerinnen und Tänzer in Linien auf und tanzen neben- und hintereinander. Beim Wettkampf gibt es neben den Gruppen auch Kategorien, in welchen als Paar oder alleine getanzt wird. 18 verschiedene Kategorien waren es bei den Weltmeisterschaften in Kreuzlingen.

Legende: Die Altersspanne der Teilnehmenden ist breit: von Kindern bis zu über 70-Jährigen. SRF/Karin Kobler

Line Dance kann natürlich zu Countrymusik getanzt werden – und das wird es auch oft. Aber auch alle anderen Musikrichtungen sind möglich. Bestimmte Schrittfolgen werden immer wieder wiederholt. Sie reichen von wenigen, einfachen Schritten bis zu komplexen, langen Abfolgen.

Legende: Stiefel gehören zum Line Dance dazu. Wecken aber auch falsche Assoziationen. SRF/Karin Kobler

Nochmals zu den Stiefeln und dem Cowboy-Image: Natürlich gibt es eine Verbindung zum Line Dance. Auf der Tanzschul-Webseite steht es so: «Es war ein ‹Marketing Trick› aus Nashville, ihre Musik jünger und poppiger zu machen und mit den schon aus Swing-Zeiten bekannten, längst populären Line Dances zusammenzubringen.»

Die Schweiz holte die meisten Medaillen

«Es ist einwandfrei gelaufen», freut sich OK-Präsident Marcel Rohrer nach den vier Tagen Weltmeisterschaft. Er habe wenig geschlafen, aber sei sehr zufrieden.

Was zusätzlich freut: Im Länderranking, wer am meisten Medaillen holt, hat die Schweiz gewonnen. Vor Litauen, Deutschland, Österreich und Tschechien.