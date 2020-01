Damit ist der Liveticker zur Eröffnung des 50. WEF in Davos beendet. Am Nachmittag wird sich eine Bundesratsdelegation mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dazu und allen weiteren wichtigen Ereignissen und Treffen in Davos halten wir Sie auf dem Laufenden. Bis hierhin bedanken wir uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Die Rede von Donald Trump ist beendet. Er sprach vor allem von den wirtschaftspolitischen Erfolgen seiner Regierung. Am Ende sprach er kurz die Wichtigkeit des Klimas an, warnte aber diesbezüglich vor den Argumenten der Pessimisten.

Trump spricht über das Generationenerbe: «Wir müssen uns den grossen Herausforderungen stellen und mit Hingabe an der Überwindung dieser Probleme arbeiten. Es geht darum, was wir als Erbe den nachkommenden Generationen überlassen. Wir müssen die grossen Errungenschaften mit heeren Idealen verbinden und mit Entschlossenheit und Weitsicht handeln. Und nicht zaghaft vorgehen – ganz im Gegenteil: Carpe Diem!»

Sommaruga zog Analogien zur europäischen Architektur. Eine Demontage des Eiffelturms sei wie der fortschreitende Klimawandel. Auch Trump zieht einen architektonischen Vergleich. Er nennt den Dom von Florenz als Ergebnis menschlichen Fortschritts und Schaffenskraft. Da gibt es am Nachmittag sicher was zu reden zwischen den beiden.

Trump übt Kritik an seinen Vorgängern und deren Handeslpolitik. Unter Trumps Führung hätte sich das verbessert. In diesem Zusammenhang erwähnt er das Verhältnis zu China. Dieses sei nun «besser als je zuvor».

11:56

Donald Trump spricht über die tiefe Arbeitslosenquote der USA

Donald Trump nutzt seine Rede, um auf die Errungenschaften während seiner Präsidentschaft hinzuweisen. So zum Beispiel auf die Arbeitslosenquote, die mit 3.5 Prozent so niedrig ist wie nie zuvor. Es sei «eine Zahl, die in den letzten 50 Jahren nie erreicht worden ist.» In Hinblick auf die Arbeitslosigkeit seien «Rekorde gebrochen worden.»