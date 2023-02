Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates werkelt weiter an einem Gesetz, dass es gewissen Staaten erlauben würde, Schweizer Kriegsmaterial unter bestimmten Umständen an die Ukraine weiterzugeben.

Bisher konnten verschiedene Vorschläge in den vorberatenden Kommissionen keine Mehrheit finden. Unter Federführung von FDP und SP erarbeitete die Kommission nun einen neuen Vorschlag, quasi eine Kreuzung aus bereits bestehenden Ideen. Die daraus entstandene Parlamentarische Initiative sieht die bisher höchsten Hürden für Waffenexporte an Drittstaaten vor.

Die Voraussetzungen:

Damit Schweizer Rüstungsgüter weiter gegeben werden dürften, müsste neu auch der Bundesrat einverstanden sein und der ursprüngliche Verkauf der Waffen müsste länger als 5 Jahre her sein.

Nur Länder mit ähnlichen Werten und Exportkontrollen wie die Schweiz dürften die Schweizer Waffen weiter geben. Zudem müsste der UNO-Sicherheitsrat mit einer Zweidrittels-Mehrheit bestätigen, dass sich das Bestimmungsland gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff verteidigt.

Dass die Bedingungen für die Weitergabe von Schweizer Waffen derart hoch wären, steigere die Chancen, dass das Gesetz an der Urne eine Chance hätte, so die Initiantinnen Franziska Roth (SP/SO) und Maja Riniker (FDP/AG). Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass die SVP gegen einen derartigen Gesetzesentwurf das Referendum ergreifen würde. Die SVP und die Grüne Partei wehren sich gegen jegliche Weitergabe von Schweizer Rüstungsgütern an Kriegsparteien.