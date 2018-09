Darum geht es: Der Nationalrat diskutiert derzeit Massnahmen gegen die Lohndiskriminierung. Zu erwarten ist ein knapper Entscheid. Kommt die Vorlage durch, müssen grosse Unternehmen künftig prüfen, ob sie Männern und Frauen für gleichwertige Arbeit gleich viel Gehalt zahlen. Eine Minderheit aus SVP- und FDP-Vertretern beantragt dem Rat, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten.

Tritt der Nationalrat auf die Vorlage ein, hat er zu entscheiden, ab welcher Grösse Unternehmen zu Lohnanalysen verpflichtet sind. Der Bundesrat schlägt eine Schwelle von 50 Angestellten vor. Der Ständerat will Unternehmen erst ab 100 Angestellten verpflichten. Für diese Schwelle hat sich auch die Nationalratskommission ausgesprochen.

Es reicht! Wir schreiben das Jahr 2018 und noch immer werden Frauen in unserem systematisch diskriminiert.

Das sagen die Befürworter: Unterstützer von Lohnanalysen weisen auf immer noch bestehende Lohnunterschiede hin. Zwar sei der diskriminierende Anteil der Differenz bei den Löhnen zwischen Männern und Frauen in den letzten Jahren rückläufig. Der Prozess zur Beseitigung der Lohndiskriminierung schreite aber zu langsam voran. Kommissionssprecherin Rosmarie Quadranti (BDP/ZH) erinnerte an die 37-jährige Geschichte des Gleichstellungsgesetzes.

Es gelte nun endlich, die Lohngleichheit zu verwirklichen: «Handeln wir jetzt!» Sieben Prozent der Unterschiede beim Lohn von Mann und Frau seien nicht erklärbar, sagt Quadranti. Die «blinden Flecken» müssten aufgedeckt werden.

Die Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz erinnert daran, dass erst am Samstag tausende Menschen auf dem Bundesplatz für Lohngleichheit demonstriert haben: «Es reicht! Wir schreiben das Jahr 2018 und noch immer werden die Frauen in unserem systematisch diskriminiert.»

Dieser Papiertiger produziert nur grosse Kosten und nutzlosen Aufwand für die Unternehmen.

Das sagen die Gegner: Sie sehen in der Massnahme einen ungerechtfertigten Eingriff in den freien Arbeitsmarkt und warnen vor dem Aufwand für die Unternehmen. Nadja Pieren (SVP/BE) macht klar: «Wir sind uns alle einig, dass es in der Schweiz keine Lohndiskriminierung für gleiche Arbeit geben darf.» Aber das Gesetz würde nur einen teuren bürokratischen Leerlauf bringen: «Dieser Papiertiger produziert nur grosse Kosten und nutzlosen Aufwand für die Unternehmen.»

Die Lohngleichheit sei in der Bundesverfassung verankert und die gesetzlichen Möglichkeiten gegen Lohndiskriminierung bestünden, sagt Pieren. Das bestehende Gesetz müsse angewendet und schwarze Schafe bestraft werden. Mario Tuena (SVP/ZH) bläst ins gleiche Horn: Gegen ungerechtfertigte Lohnunterschiede könne auf dem Rechtsweg vorgegangen werden. Zudem kritisierte er eine Studie des Gleichstellungsbüros des Bundes, die nichts «als Propaganda der Linken» sei.

Falls die Beratungszeit nicht reicht, entscheidet der Nationalrat am Dienstag über die gesamte Vorlage.