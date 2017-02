Die Piloten der PC-7-Staffel hatten das Kamera-Seil über dem Zielraum in Augenschein genommen und waren mehrfach dazu gebrieft worden. Nun untersucht die Militärjustiz.

Flug-Zwischenfall in St. Moritz 0:14 min, aus Tagesschau am Mittag vom 17.2.2017

Eine PC-7 der Schweizer Luftwaffe hat an der Ski-WM in St. Moritz das Zugseil einer SRF-Seilbahnkamera zertrennt.

Beim Absturz der Kamera in den Zielraum wurde niemand verletzt.

Der Pilot der PC-7 konnte die beschädigte Maschine selbständig in Samedan landen und blieb ebenfalls unverletzt.

Weshalb es zum Zwischenfall kommen konnte, untersucht die Militärjustiz. Die Flugshows vom Wochenende wurden abgesagt.

«Das Kabel wurde rekognosziert und in Briefings erwähnt»

Der Zwischenfall ereignete sich bei einem Trainingsflug des PC-7-Teams mit neun Flugzeugen. Während des Flugs habe eine Maschine das Zugseil touchiert, worauf dieses riss und die Kamera abstürzte, sagte Robert Willi, Einsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, vor den Medien. Im Vorfeld sei die Luftwaffe von SRF über das Kameraseil und dessen Höhe informiert worden.

Dies bestätigt der stellvertretende Luftwaffenchef, Divisionär Bernhard Müller, gegenüber SRF: «Das Team hat dieses Kabel rekognosziert und es wurde in jedem Flugbriefing mehrfach erwähnt.» Weshalb es trotzdem zum Zwischenfall kommen konnte, müsse die Untersuchung durch die Militärjustiz zeigen. Zwar sei ein Seil für den Piloten aus dem Cockpit nicht sichtbar, in Kenntnis seiner Existenz würde es normalerweise jedoch in angemessenem Abstand überflogen.

Keine Flugshows mehr bei der WM in St. Moritz

Wie am Nachmittag bei einer Medienkonferenz mitgeteilt wurde, hat die Luftwaffe die für Samstag und Sonntag geplanten Vorführungen der PC-7-Staffel in St. Moritz gestoppt.

Das PC-7-Team ist neben der Patrouille Suisse das zweite Vorführteam der Schweizer Luftwaffe. Es umfasst neun Turbopropellermaschinen, die allesamt im Nebenjob von F/A-18-Kampfjet-Piloten geflogen werden. Gemäss Angaben auf seiner Homepage fliegt es pro Saison an bis zu 15 Veranstaltungen im In- und Ausland.

Das Arbeitsgerät des Kunstflugteams, der Pilatus PC-7 Turbo Trainer, steht bei der Luftwaffe seit 1983 im Einsatz. Insgesamt wurden 28 Maschinen dieses Typs bei den Pilatus-Flugzeugwerken in Stans NW beschafft. 2008 wurden sie komplett modernisiert und in den Landesfarben rot-weiss bemalt. Hauptsächlich wird der zweiplätzige PC-7 für die Grundausbildung der Jetpiloten genutzt.

Auch Athleten-Lift mit Fahrern beeinträchtigt

Vom Zwischenfall betroffen war der WM-Riesenslalom der Herren. Da die Tragseile der Kamera über dem Zielbereich und auch über dem Sessellift Salastrains gespannt waren, musste der Betrieb der Sesselbahn eingestellt werden. Die blockierten Fahrer, darunter alle vier Schweizer, kamen dadurch zu spät ins Startgelände. Weil sich deshalb die Streckenbesichtigung verzögerte, wurde der Beginn des zweiten Laufs um eine halbe Stunde verschoben.

Dennoch habe der Zweite Lauf des Rennens regulär und fair durchgeführt werden können, sagte FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis vor den Medien. OK-Direktor Franco Giovanoli gab bei gleicher Gelegenheit seiner Erleichterung darüber Ausdruck, dass es keine Verletzten gegeben habe. So könne das Skifest ungetrübt weitergehen.