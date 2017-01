Graubünden oder Sion 2026? Beide Olympia-Regionen setzen auf die vorhandene Infrastruktur mit wenigen Neubauten. Das Projekt um Sion ist planerisch und verkehrstechnisch besser aufgestellt, der Stadt mangelt es jedoch an internationaler Ausstrahlung. Das Bündner Vorhaben ist kompakter, doch fehlt ein starker Partner im Flachland. Zudem könnte das Projekt bereits am 12. Februar an der Urne beerdigt werden. Eine Schweizer Olympiakandidatur muss international bestehen können. Das dürfte auch diesmal nicht einfach werden, wenn die Gegner etwa Calgary, Stockholm oder Innsbruck heissen könnten.