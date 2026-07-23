Die Qualitätskommission des Bundes hat nach dem Skandal an der Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich Massnahmen gefordert.

Ärzte und Ärztinnen sollen ihre Interessenbindungen künftig zwingend offenlegen.

Die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) nimmt die Vorkommnisse an der Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) aus den Jahren 2016 bis 2020 zum Anlass für schweizweite Empfehlungen. Sie will verhindern, dass Patientinnen und Patienten durch finanzielle Eigeninteressen von behandelnden Ärzten zu Schaden kommen.

Die EQK richtet ihre Forderungen an die Kantone sowie an die Leitungsgremien der Spitäler. Spitalleitungen und Aufsichtsgremien müssten ein verantwortungsvolles Verhalten an den Tag legen, um die Versorgungsqualität zu gewährleisten.

Die Kommission empfiehlt den Kantonen, die Aufnahme von Spitälern auf die kantonalen Spitallisten an strenge Bedingungen zu knüpfen. Die Gesundheitseinrichtungen sollen verpflichtet werden, die Interessenbindungen ihres leitenden Personals konsequent offenzulegen. Dies betrifft nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch das Kader aus Pflege und Therapie. Die Informationen müssen regelmässig aktualisiert werden, damit Konflikte abgewendet werden können.

Übersterblichkeit am USZ Box aufklappen Box zuklappen Hintergrund dieser nationalen Empfehlungen ist der gravierende Fall an der Zürcher Herzchirurgie unter dem ehemaligen Klinikdirektor Francesco Maisano. Eine im Mai dieses Jahres publizierte Administrativuntersuchung belegte in der Klinik ein massives Führungs- und Systemversagen. Die unabhängige Untersuchungskommission wies nach, dass es von 2016 bis 2020 bei rund 4500 Operationen zu 68 bis 74 zusätzlichen Todesfällen kam. 11 von 307 detailliert untersuchten Todesfällen wurden von den Experten als medizinisch nicht erwartbar eingestuft. Die Untersuchung beleuchtete zudem den Interessenkonflikt von Maisano, der lukrative Beziehungen zu Medizintechnikunternehmen unterhielt. Diese Verflechtungen waren dem Zürcher Spitalrat bei seiner Berufung im Jahr 2014 bekannt, wurden jedoch nicht kritisch hinterfragt oder reguliert. Maisano war unter anderem an der Entwicklung des sogenannten Cardiobands beteiligt. In 13 Fällen stufte der Bericht den Einsatz solcher neuartiger Produkte als eindeutig unangemessen ein. Der Bericht folgerte, dass oftmals die Patienten in den Dienst der Innovation gestellt wurden und nicht umgekehrt. Die mangelhafte klinische Umsetzung führte zu einer massiven Gefährdung der Patientensicherheit.

Auch die zuständigen Behörden stünden dabei in der Pflicht, sagt Michael Jordi, Präsident der Qualitätskommission. «Diese Empfehlung richtet sich auch an die Kantone, welche als Aufsichts- und Zulassungsbehörde den Spitälern vorschreiben müssen, dass sie solche Verbindungen offenlegen und Interessenskonflikte ihnen melden.»

Ethische Standards bei Studien

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft Forschungsprojekte und den Einsatz experimenteller Behandlungen. Die Leitungsgremien der Spitäler werden aufgefordert, ihrer Verantwortung gemäss dem Humanforschungsgesetz nachzukommen. Es müsse sichergestellt sein, dass klinische Studien gesetzeskonform ablaufen. Hinweise auf Verstösse müssen umgehend untersucht werden, um die Studienteilnehmenden zu schützen.

«Das Ganze muss auf der Ebene der operativen und strategischen Führung des Spitals geschehen», so Jordi.

Zur Einhaltung der Standards zählt die EQK die zwingende Bewilligung durch eine Ethikkommission oder ein Review Board. Zudem fordert sie eine sorgfältige Abwägung zwischen Nutzen und Risiken, eine umfassende Aufklärung der Patienten sowie deren Freiwilligkeit bei der Teilnahme. Ebenso unerlässlich seien eine vollständige Dokumentation und eine engmaschige Überwachung des Studienverlaufs.