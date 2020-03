«Die Schweiz ist jetzt am Rand der Epidemiewelle»

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in der Schweiz ist sprunghaft angestiegen. Wie Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute Nachmittag vor den Medien erklärte, hat sich die Zahl der bestätigten Fälle innert Tagesfrist von knapp 90 auf 210 mehr als verdoppelt.

«Es zeigt, dass wir in der Schweiz jetzt am Rande einer epidemischen Welle sind. Diese Welle wird kommen, und sie wird ansteigen. Aber sie wird dann auch irgendwann wieder vorbei sein», so Koch.

Appell zu flexiblen Arbeits- und Pendelzeiten

Deshalb sei es jetzt wichtig mit neuen Verhaltensregeln diese Welle abzuschwächen, sagt Koch weiter: «Wir empfehlen auch den Arbeitgebern, dass sie versuchen, soweit möglich, Arbeitszeiten so flexibel zu halten, dass Stosszeiten vermieden werden können. Natürlich empfehlen wir vor allem den Risikogruppen, dass sie den öffentlichen Verkehr, soweit möglich, meiden – vor allem zu Stosszeiten.»

Ob das letzte Woche erlassene Verbot von Grossveranstaltungen über 1000 Personen über den 15. März hinaus gilt, entscheidet der Bundesrat erst in einer Woche.