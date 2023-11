Der Schweizer Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin äusserst robust.

Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2.2 Prozent zu.

Damit gehen rund 5.3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer einem Erwerb nach.

Die Zahl der erwerbstätigen Männer stieg um 1.8 Prozent, während jene der erwerbstätigen Frauen um 2.6 Prozent zulegte. Dies geht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) hervor, die das Bundesamt für Statistik veröffentlichte.

Legende: Mehr Erwerbstätige, weniger Erwerbslose: die Zeichen am Schweizer Arbeitsmarkt stehen gut. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER/Archiv

Ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten belief sich die Zunahme auf 2.4 Prozent. Dabei gab es bei den Männern ein Plus von 2.0 Prozent, während bei den Frauen der Anstieg 2.9 Prozent betrug. Saisonbereinigt, also im Vergleich zum zweiten Quartal 2023, sank die Erwerbstätigenzahl um 0.2 Prozent, während die Zahl der Vollzeitäquivalente unverändert blieb.

Vollzeitäquivalent Box aufklappen Box zuklappen Das Vollzeitäquivalent (VZÄ) oder Vollbeschäftigtenäquivalent ist eine Hilfsgrösse bei der Messung von Arbeitszeit. Sie ist definiert als die Anzahl der gearbeiteten Stunden (in einem Unternehmen, einer Region oder einem Land) geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines Vollzeit-Erwerbstätigen, beispielsweise 40 Stunden. In Unternehmen gibt die Anzahl der VZÄ an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben.

Erwerbslosenquote leicht gesunken

Die Erwerbslosenquote sank im dritten Quartal auf 4.2 Prozent, nachdem es im gleichen Vorjahreszeitraum noch 4.3 Prozent gewesen waren. Damit waren in der Schweiz gemäss Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 214'000 Personen erwerbslos. Das waren 1000 mehr als ein Jahr zuvor.

ILO-Erwerbslosenquote Box aufklappen Box zuklappen Die ILO-Erwerbslosenquote ist deutlich höher als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Seco, bei der nur die als arbeitslos gemeldeten Personen gezählt werden. Das Seco veröffentlicht zudem keine Quartals-, sondern Monatswerte. Im Oktober verharrte die Seco-Arbeitslosenquote mit 2.0 Prozent weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau.