Eine Petition mit rund 111'000 Unterschriften fordert die Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs in der Schweiz von 14 Wochen auf sechs Monate.

Die Initiatoren begründen dies mit besserer Gesundheit für Mutter und Kind, stärkerer frühkindlicher Bindung und weniger Stress für Familien.

Viele europäische Länder ermöglichen deutlich längere Elternzeiten als die Schweiz.

Die bisher geltenden vierzehn Wochen Mutterschaftsurlaub entsprechen 98 Tagen, «eine sehr kurze Zeit in einer der wichtigsten Phasen im Leben eines Kindes», heisst es auf der Petition-Website.

Legende: Unterstützerinnen und Unterstützer haben am Montagnachmittag die Petition an die Bundeskanzlei in Bern übergeben. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

«Mit drei Monaten ist ein Baby noch vollständig auf seine Mutter angewiesen. Nähe, Stillen, Bindung und Sicherheit sind entscheidend für die gesunde Entwicklung. Gleichzeitig braucht auch die Mutter nach Schwangerschaft und Geburt ausreichend Zeit zur körperlichen und psychischen Erholung», heisst es weiter.

Die Schweiz sollte den Mutterschaftsurlaub auf mindestens sechs Monate verlängern, um so Familien besser zu unterstützen. Die Unterzeichnenden streben eine «familienfreundlichere» und «zukunftsorientierte» Schweiz an.