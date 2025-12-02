Die Integration von Zugewanderten funktioniert in der Schweiz gut.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten liegt mit 77 Prozent weit über dem OECD-Durchschnitt.

Im internationalen Vergleich sind Zugewanderte in der Schweiz gut ausgebildet und bemühen sich aktiv um das Erlernen einer Landessprache, wie die OECD-Studie zeigt.

Legende: Im Vergleich zum Ausland würden sich die Zugewanderten in der Schweiz aktiv darum bemühen, die Landessprache zu lernen. Keystone/GAETAN BALLY

Handlungsbedarf sieht die Studie bei der Integration von Frauen. Sie haben es schwerer als Männer, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.

Zugewanderte sind Personen, die im Ausland geboren wurden und heute in der Schweiz leben. Drei Viertel von ihnen kamen über die EU-Freizügigkeit ins Land. Die Studie wurde im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) erstellt.