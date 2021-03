Der Nationalrat debattiert seit 14:30 Uhr die Revision des Covid-19-Gesetzes . Sie können die Debatte hier im Livestream verfolgen.

Unter anderem soll das Härtefallprogramm auf 10 Milliarden Franken aufgestockt werden.

Die Wirtschaftskommission des Rates (WAK-N) will mit dem 22. März ein verbindliches Öffnungsdatum für viele der aktuell wegen Corona-Massnahmen geschlossenen Branchen ins Gesetz einfügen.

Auch soll die wissenschaftliche Covid-19-Taskforce teilweise einen Maulkorb kriegen.

Das Eintreten auf das Geschäft war unbestritten. Es läuft jetzt die Detailberatung.

Bei der Eintretensdebatte ging es bereits hart zur Sache. Für die SVP wiederholt Magdalena Martullo-Blocher (SVP/GR) den Diktaturvorwurf an den Bundesrat. Das Parlament müsse jetzt Gegensteuer geben. «Wir übernehmen damit Eigenverantwortung. Warum traut uns das der Bundesrat nicht zu?» Weiter sagt sie: «Wir Volksvertreter wurden nicht gewählt, um uns dem Diktat des Bundesrats zu unterwerfen, sondern um Verantwortung für unsere Wähler zu übernehmen.»

Mattea Meyer (SP/ZH) kritisiert hingegen das «groteske Theater» welches die bürgerlichen Parteien aufführen. Denn das Virus lasse sich nicht mit politischen Spielchen wegzaubern. «Als ob wir ein Datum in ein Gesetz schreiben könnten, und dann ist alles vorbei. Sie tun so, als ob die Stimmen der Wissenschaft für die Pandemie verantwortlich sind und deshalb zum Schweigen gebracht werden müssen.» Es sei an der Zeit, das zu tun, wofür sie gewählt wurden: «Nämlich Lösungen für reale Problem zu finden.»

Für die Mitte-Fraktion fordert Markus Ritter (Mitte/SG) einen Strategiewechsel des Bundesrats bei der Bewältigung der Covid-Pandemie. «Aufgrund der Möglichkeiten, die heute in Sachen Testen und Impfen zur Verfügung stehen, ist es auch möglich, dass wir wieder öffnen können und der Wirtschaft Perspektiven geben.» Weiter verteidigt er die Forderung der Kommission nach einer einheitlicheren Kommunikation der Taskforce.

Debatte bis in die Abendstunden Die Debatte heute wurde ‹Open End› angesetzt, der Nationalrat will das Gesetz also heute auf jeden Fall zu Ende beraten. Ganze 63 Seiten hat die Fahne zu dem Geschäft. Insgesamt 54 Minderheitsanträge und 24 Einzelanträge muss der Rat behandeln. Zu Beginn haben sich – wie im Ständerat – viele Ratsmitglieder kritisch zur Corona-Strategie des Bundesrats geäussert. Die Detailberatung des Gesetzes dürfte sich jetzt bis in den späten Abend hineinziehen. Zu reden geben dürfte auch der Antrag der Kommission, dass die wissenschaftliche Taskforce des Bundes ausschliesslich mit ihrem Präsidenten, derzeit Martin Ackermann, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten soll. Ursprünglich wollte es eine Kommissionsmehrheit der Taskforce ganz verbieten, öffentlich Stellung zu nehmen. Die Kommission kam dann auf ihren Antrag zurück und überarbeitete ihn.

Die Fraktionssprecherin der Grünen Franziska Ryser (Grüne/SG) hingegen kann insbesondere nicht verstehen, weshalb die Kommunikation der wissenschaftlichen Taskforce eingeschränkt werden soll. Offenbar sei den Bürgerlichen die Wissenschaft nur genehm, wenn sie Innovationen für die Wirtschaft bringe. «Aber sobald sie unbequeme Hypothesen, Fakten oder auch nur offene Fragen auf den Tisch legt, muss sie schweigen.» Die Wissenschaft könne unverzichtbare Grundlagen zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen bringen. «Aber dafür muss man sie ernst nehmen.»

Für die FDP ist klar, dass es jetzt an der Zeit sei, die Einschränkungen der Grundrechte aufzuheben. Das sagte Fraktionssprecherin Daniela Schneeberger (FDP/BL). Es müsse jetzt möglichst rasch klar werden, wie es nach dem 22. März weiter gehe. Denn: «Permanente Unsicherheit ermüdet die Bevölkerung, es sinkt das Vertrauen in die Regierung, und die Menschen halten sich nicht mehr an die Vorgaben.» Dem Bundesrat fehle es offenbar am Willen, der Bevölkerung Planungssicherheit zu geben.

Finanzminister Ueli Maurer geht in seinem Votum aber nicht weiter auf die Kritik der Nationalräte am Bundesrat ein. Er sagt nüchtern: «Die ganze Frage, was richtig und was falsch ist, muss diskutiert werden.» Der Bundesrat sei der Meinung, die gesundheitliche Lage müsse laufend beurteilt werden. Basierend darauf fälle die Regierung ihre Entscheide. Selbstverständlich sei der Nationalrat als Gesetzgeber aber frei. «Ich bitte Sie aber, sich auf den Kern zu konzentrieren.»