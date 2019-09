Nachdem der Nationalrat in der Wintersession die Totalrevision des CO2-Gesetzes bachab geschickt hat, will es nun der Ständerat richten.

Die Umweltkommission der kleinen Kammer zeigt sich überzeugt, dass ihre stark veränderte Lösung mehrheitsfähig ist und auch das Nettonull-Emissionsziel bis 2050 des Pariser Abkommens gewährleisten kann.

Der Ständerat ist auf das Geschäft eingetreten. Die Detailberatung ist im Gang und dauert in den Abend hinein.

Im Namen der zuständigen Kommission betonte Damian Müller (FDP/LU), dass der vorliegende Vorschlag im Einklang mit den Zielen des Bundesrates stehe. Der Nationalrat habe seine Chance verpasst und die Kommission lege nun einen Kompromiss vor. «Wir sind vermutlich die erste Generation, welche den Klimawandel spürt, und wir sind vielleicht die letzte Generation, die etwas wirksam dagegen machen kann», sagte Müller.

Nichts tun ist keine Option.

Bei der Flugticketabgabe, welche der Nationalrat letzte Woche befürwortete, will die Kommission eine schweizweite Lenkungsabgabe. Diese soll die wirtschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Der Abgaberahmen bewegt sich zwischen 30 und 120 Franken, wobei die Transit- und Transferpassagiere von der Flugticketabgabe ausgenommen werden.

Ziele von Paris explizit im Zweckartikel Beim Zweckartikel des CO2-Gesetzes geht die entsprechende Kommission weiter als der Bundesrat: Sie will die Ziele des Übereinkommens von Paris explizit im nationalen Recht verankern. So hat die Kommission ohne Gegenstimme beschlossen, dass mit dem Gesetz ein Beitrag geleistet werden soll, den Anstieg der Erdtemperatur auf 1.5 Grad Celsius zu begrenzen und die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu erhöhen.

Als neue Massnahme möchte die Kommission einen Klimafonds einführen und diesem aus verschiedenen Einnahmequellen Mittel zuweisen.

Im Eintretensvotum von Pascale Bruderer Wyss (SP/AG) sagte die Ständerätin, dass es keinen Grund zur Euphorie gebe. «Es ist das Minimum dessen, was angesichts der gesellschaftlichen Aufgabe angezeigt ist.» Aber es sei ein erster Schritt und die vorliegende Vorlage sei eine Möglichkeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Aargauer Ständerätin erlaubte sich aber auch, Kritik an den Bundesrat zu richten: «Sein Vorschlag war ungenügend.»

Der Glarner Ständerat Werner Hösli (SVP) mahnte zur Vorsicht. Die Erderwärmung habe wohl auf die Schweiz ihre Auswirkungen. Aber der Anteil, welcher hierzulande verursacht werde, sei im Tausendstel-Bereich. «Nur auf Teufel komm' raus unseren CO2-Ausstoss zu reduzieren, ist nicht das Ziel.»

Es gelte die Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen.

Das Ziel des Bundesrates einer klimaneutralen Schweiz bis 2050 ist ambitioniert, aber laut Experten möglich.

Im Zusammenhang mit den Kosten betonte Bruderer Wyss, dass der ganze Umbau nicht gratis sein werte. Dies unterstrich auch ihr Ratskollege von der BDP, Werner Luginbühl: «Es wird teuer, aber wenn wir nichts machen, dann wird es noch teurer. Persönlich glaube ich, dass die Klimaerwärmung eine der grössten Herausforderungen der Menschheit ist und wir sind es der nächsten Generation schuldig.»

Der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder vermutete, dass das nun starke Engagement der Parteien mit dem Wahljahr einen Zusammenhang hat. Der «Greta-Effekt» sei nicht zu übersehen. «Ich bezweifle, dass dies auch in einem Nicht-Wahljahr oder ohne eine voranschreitende Greta so wäre», so Minder beim Eintreten. Daher wünsche er sich, dass dies so auch nach dem Wahlsonntag weiter gehe.

Anita Fetz (SP/BS) hob einen anderen Aspekt hervor, der nicht gerade offensichtlich ist: «Der Ausstieg aus den fossilen Energien ist auch ein Beitrag für den Frieden in der Welt.» In den letzten Jahrzehnten habe der Kampf um diesen Rohstoff zu Toten und Flüchtlingsströmen geführt.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga wand der ständerätlichen Kommission ein Kränzchen und meinte, dass gleichzeitig zu den Erklärungen an der UNO in New York im Ständerat die Weichen für das Netto-Null-Ziel gestellt werden.