Das Bezirksgericht Zürich hat einen 53-jährigen Ungarn wegen Mordes zu 13 Jahren und fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sprach auch eine Verwahrung aus.

Nach Absitzen der Strafe soll der Mann 12 Jahre des Landes verwiesen werden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Beschuldigte soll in der Zürcher Lugano-Bar einen Barmann getötet haben. Videoaufnahmen hätten ein Bewegungsmuster möglich gemacht, sagte der Richter am Bezirksgericht Zürich bei der Urteilseröffnung. Dieses habe seiner Rufnummer zugeordnet werden können. Der Beschuldigte sei also zum Tatzeitpunkt am Tatort gewesen. Die Videoaufnahmen zeigten den 53-Jährigen, sagte der Richter weiter. Auch die Kleider, die zu sehen waren, seien bei ihm gefunden worden. Nach Absitzen der Strafe soll der Ungar 12 Jahre des Landes verwiesen werden.

Legende: Der Mord ereignete sich im August 2023 in der Lugano-Bar im Zürcher Langstrassenquartier. srf

Der krebskranke 53-Jährige soll am 30. August 2023 den Barmann in der Kontaktbar «Lugano Bar» an der Zürcher Langstrasse mit sieben Messerstichen getötet haben. Er bestreitet die Tat. Den Prozess verfolgte der Beschuldigte auf einem Krankenbett liegend mit. Er soll auch psychisch krank sein und machte teils wirre Aussagen.