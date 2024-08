Zehntausende Technofans feiern an der Street Parade in Zürich

Zehntausende Menschen nehmen in der Stadt Zürich an der 31. Street Parade teil.

Seit 14 Uhr fahren die 28 Love Mobiles in gemächlichem Tempo um das Stadtzürcher Seebecken.

Bereits zuvor wummerten die Bässe von den Bühnen entlang der Route in der Zürcher Innenstadt.

Die diesjährige Street Parade steht unter dem Motto «Prefer:Tolerance». Um 13 Uhr begann die rhythmische Musik auf sieben Bühnen entlang der Umzugsroute. Die grösste Bühne auf dem Sechseläutenplatz zog besonders viele Leute an, die Party war schon früh in vollem Gange.

1 / 5 Legende: Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Personen in schrillen Kostümen unterwegs. KEYSTONE / Christian Beutler 2 / 5 Legende: 28 Love Mobiles nehmen dieses Jahr an der Street Parade teil. KEYSTONE / Christian Beutler 3 / 5 Legende: Street Parade dieses Jahr unter dem Motto «Prefer:Tolerance». Dieser junge Mann präferiert ein Luxusprodukt mit begrenzter Haltbarkeit: Einen Sack Eiswürfel. KEYSTONE / Christian Beutler 4 / 5 Legende: Zahlreiche Personen feiern in Zürich bei strahlend schönem Wetter. KEYSTONE/ Christian Beutler 5 / 5 Legende: Zehntausende Techno-Fans hatten sich schon vor Beginn der Street Parade in Zürich versammelt. KEYSTONE / Christian Beutler

Das strahlend schöne Wetter hat sehr viele Menschen angezogen. Im vergangenen Jahr lockte die weltweit grösste Technoparty trotz Regengüssen kurz vor dem Start nach Schätzungen der Organisatoren rund 920'000 Menschen an. Abgesehen von der coronabedingten Pause wurde die Street Parade seit 1992 jedes Jahr durchgeführt. Bei der ersten Ausgabe waren noch rund 2000 Technofans dabei.

Anti-Terror-Konzept vorhanden

Nach den bekannt gewordenen Anschlagsplänen gegen die Konzerte von Taylor Swift und die Pride in Zürich im Juni wurden Fragen zum Anti-Terror-Konzept der Street Parade laut. Die Stadtpolizei Zürich ist dabei federführend, nennt aber keine Details.

Schon seit 2019 stehen mobile Fahrzeugsperren an diversen Orten wie den Zugängen zum Sechseläutenplatz. Eine kurzfristige Absage des Grossanlasses, wie diese Woche bei den Taylor-Swift-Konzerten in Wien, wäre jederzeit möglich, gaben die Organisatoren gegenüber der «NZZ» an.

Kampf gegen Abfallberge

Um die anfallenden Abfallberge zu verkleinern, wird seit 2023 an den offiziellen Verpflegungsständen ein Depot für PET-Flaschen und Getränkedosen verlangt. Auf Glasflaschen wird wegen der Verletzungsgefahr verzichtet. Auch die Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, keine Glasflaschen mitzubringen.

Die Organisatoren wollen auch konsequent gegen wildes Flyern vorgehen, um den Abfallberg zu verringern. Wer dabei erwischt wird, werde verzeigt. Zudem sollen so viele Abfälle wie möglich rezykliert werden.

Die Street Parade endet in der Regel gegen 22 Uhr. Bis Mitternacht wird auf den Bühnen entlang der Umzugsroute noch Musik gespielt. Danach wird an zahlreichen Partys in Zürcher Clubs weiter getanzt.