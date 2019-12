Warum wird das AKW abgeschaltet? Es sind die Berner Kraftwerke selbst gewesen, welche die Abschaltung beschlossen haben. Nach Auskunft der BKW aus wirtschaftlichen Gründen. Hätte die Gesellschaft das Kraftwerk gegen die wachsende Skepsis der Gesellschaft in Betrieb halten wollen, wäre die Nachrüstung für den Langzeitbetrieb nicht mehr rentabel gewesen.

Woher wird der fehlende Strom kommen? Mühleberg hat ca. 5 % des Schweizer Energiebedarfs gedeckt und rund die Hälfte des Strombedarfs im Kanton Bern. Nach Auskunft der Betreiberin des AKW produzieren die Berner Kraftwerke BKW auch ohne Mühleberg mehr Strom, als sie an Verbraucher weitergeben. Bereits vor der Abschaltung investieren die BKW – wie auch die anderen grossen Energieproduzenten der Schweiz – unter anderem auch in erneuerbare Energiequellen im Ausland. Wie schon zuvor sollen die Kunden die Wahl haben zwischen Solarstrom, Wasserkraft und Atomstrom.

Was passiert mit dem AKW Mühleberg? Das stillgelegte Kraftwerk wird schrittweise zurückgebaut. Bis 2034 sollte das Gelände vollständig dekontaminiert für eine neue Nutzung zur Verfügung stehen. Zunächst werden Sperrstäbe zwischen die Brennstäbe geschoben, sodass die nukleare Kettenreaktion unterbrochen wird. Danach lässt man die Brennstäbe und den Druckbehälter ein paar Tage auskühlen, bevor sie zur weiteren Auskühlung in ein Abklingbecken gelangen. Bis 2024 werden dann alle Brennstäbe nach Würenlingen gebracht. Danach beginnt der eigentliche Rückbau

Was kostet das alles? Der Energiekonzern BKW rechnet nach eigenen Angaben mit Gesamtkosten von ca. 3 Milliarden Franken für Stilllegung und Entsorgung, räumt aber ein, dass dies aufgrund der fehlenden Erfahrungen eine Schätzung sei. Bezahlen muss die BKW in zwei Fonds, die der Bund kontrolliert. Sie habe bereits 1 Milliarde in den Fond einbezahlt, teilte die BKW mit. Für alle AKW der Schweiz rechnet der Bund laut einer letzten Studie aus dem Jahr 2016 mit 24.6 Milliarden Franken für Stilllegung und Entsorgung.

Was ist mit den anderen Kraftwerken? Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 haben Bundesrat und Parlament den schrittweisen Ausstieg der Schweiz aus der Kernenergie beschlossen. Dafür hat man sich ambitionierte Ausbauvorgaben für erneuerbare Energien gesteckt. In 10 Jahren soll den Kraftwerken Beznau 1 und 2 der Stecker gezogen werden. Das AKW Gösgen soll nach der heutigen Planung etwa im Jahr 2040 abgeschaltet werden. Einige Jahre danach, etwa 2045, soll dann auch noch das jüngste Atomkraftwerk Leibstadt vom Netz gehen.

Wo wird der anfallende Müll gelagert? Rund zwei Prozent der Substanzmasse des Kernkraftwerks Mühleberg sind hoch radioaktiv. Das heisst, sie können weder durch Reinigung noch anderweitige Bearbeitung dekontaminiert werden. Diese Abfälle werden speziell verpackt und vorderhand in Würenlingen gelagert. Später sollen sie in einem noch festzulegenden Tiefenlager verstaut werden.