Bundesrat Beat Jans hat sich an der 62. Münchner Sicherheitskonferenz in München unter anderem mit den Innenministern Deutschlands und Österreichs getroffen.

Um Kriminalität zu bekämpfen und die Schweiz zu schützen, will Jans eng mit anderen Ländern zusammenarbeiten.

Gesprochen hat Jans auch mit der Direktorin von Europol, Catherine De Bolle.

Es ist das erste Mal, dass ein Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements an der Konferenz teilnimmt.

«Europa verstärkt die Sicherheitsmassnahmen in allen Bereichen, auch im Kampf gegen Desinformation und Organisierte Kriminalität», so Justizminister Beat Jans gegenüber SRF am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Das Problem für die Schweiz als Nichtmitglied der EU: Bei den meisten dieser Gegenmassnahmen ist sie nicht einfach automatisch dabei. «Das ist ein Nachteil. Umso wichtiger ist es, dass wir uns vernetzen, diese Gespräche suchen», so Jans.

Unsere Strafverfolgungsbehörden, unsere Fahndungsbehörden, die ganz konkret die Bevölkerung schützen, die brauchen diesen Austausch ganz dringend.

Als konkretes Beispiel dafür nennt er seine Bemühungen, dass die Schweiz Zugang zum europäischen Datenbanksystem finde. «Da haben wir bis jetzt nicht direkten Zugang. Das ist für die Strafermittlung und für die Strafverfolgungsbehörden sehr, sehr wichtig», betont Jans.

Austausch dringend nötig

Mit der europäischen Polizeibehörde Europol hat die Schweiz zwar seit langem ein Kooperationsabkommen, doch Vollmitglied ist sie nicht. Auch da sucht Jans eine engere Anbindung. «Die Europol-Verordnung ist in Revision. Das ist ein Anliegen von mir. Dafür habe ich auch sehr lobbyiert», dass die Schweiz hier besser Zugang findet.» Für die Verbrechensbekämpfung sei das entscheidend, ist der Justizminister überzeugt. «Unsere Strafverfolgungsbehörden, unsere Fahndungsbehörden, die ganz konkret die Bevölkerung schützen mit ihren Polizeien, die brauchen diesen Austausch ganz dringend.»

Umgekehrt bestehe auch ein grosses Interesse der anderen Länder, Daten und Informationen aus der Schweiz zu bekommen und zu nutzen.