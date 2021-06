Weil Teile des Berner Oberländer Dorfs Mitholz mehrere Jahre lang aufgegeben werden müssen, braucht die Gemeinde Ersatzbauland, das sie den Betroffenen anbieten kann.

Planer schätzen den Bedarf auf rund 17'500 Quadratmeter.

Wenn die Armee spätestens 2031 das alte Munitionslager im Fels am Dorfrand räumt, muss ein Teil der Mitholzer Bevölkerung ihr zu Hause aus Sicherheitsgründen für lange Zeit, vielleicht sogar für immer, verlassen.

Betroffene sollen bleiben können

Im Rahmen einer Ortsplanungsrevision will die Gemeinde nun dafür sorgen, dass alle Betroffenen, die wollen, im Ort bleiben können. Geplant sind Ersatzbauzonen. Dabei muss sich die ländlich geprägte Gemeinde an die Vorgaben des Raumplanungsgesetzes halten. So müssen zum Beispiel Bauzonen an bestehende angrenzen.

«Jedoch hat der Kanton zugesichert, dass Neueinzonungen für die Bewohner von Mitholz möglich sind und bei der Planung nicht nach den sonst üblichen Berechnungsformeln des kantonalen Richtplans vorgegangen werden muss», zitiert das Onlineportal des «Berner Oberländer» eine Mitteilung der Gemeinde vom Wochenende.

Legende: Im Rahmen einer Ortsplanungsrevision will die Gemeinde dafür sorgen, dass Betroffene, die wollen, im Ort bleiben können. Keystone

Die Gemeinde rechnet damit, dass die Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision diesen Sommer über die Bühne geht. Nächstes Jahr soll dann die Gemeinde darüber befinden. Und wieder ein Jahr später möchte die Gemeinde dann die Planung der Ersatzbauten und der Erschliessung in Angriff nehmen.