Insgesamt waren 88 Museen (61 für EMYA 2020 und 27 für EMYA 2021) aus 28 Ländern nominiert. In der letztjährigen Ausgabe standen acht Schweizer Häuser zur Wahl, so viele wie aus keinem anderen Land - darunter das Hexenmuseum in Gränichen, das Museum Altes Zeughaus MAZ in Solothurn und das Landesmuseum Zürich. 2021 waren drei Häuser nominiert: das Freimaurer Museum Schweiz in Bern, das Museum für Gestaltung Zürich sowie das Walsermuseum in Bosco Gurin.