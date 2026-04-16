Zwei Menschen sind am Donnerstagmorgen in Urnäsch bei einem schweren Gewaltdelikt zu Tode gekommen.

Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital eingeliefert.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Um 8 Uhr ging die Meldung ein, dass in einer Privatwohnung Personen verletzt wurden. Unverzüglich seien der Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten worden, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei mit.

In einer Privatwohnung war es zu einem Tötungsdelikt mit einem Messer gekommen. Die 48-jährige Bewohnerin, eine Russin, und eine weitere Frau, deren Identität noch nicht bekannt ist, die sich aber gemäss aktuellen Erkenntnissen in der Wohnung zu Besuch aufgehalten hatte, erlitten tödliche Stich- und Schnittverletzungen.

Legende: Die Polizei ist in Urnäsch mit einem Grossaufgebot vor Ort. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Die 7-jährige Tochter der Wohnungsmieterin, eine Schweizerin, wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Der mutmassliche Täter, ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger, welcher in der Region wohnhaft ist, wurde ebenfalls mit Schnittverletzungen ins Spital eingeliefert.

In welcher Beziehung der Mann zu den Opfern stand, ist Gegenstand der Ermittlungen.