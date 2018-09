11:22

Persönliche Veränderung

Auf die Frage, wie die letzten acht Jahren ihn verändert hätten, sagt Schneider-Ammann: «Das Vertrauen muss man sich ganz bewusst immer wieder in Erinnerung rufen», denn das leide in der Politik ab und zu. Er spricht von einer Vertrauensproblematik in der Politik. Er habe begriffen, dass man Mehrheiten organisieren müsse und man deshalb nicht immer alles sage. «Das geht in der Business-Welt so nicht.» Er sei «suspicious» geworden.