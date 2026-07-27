Der Anschlag in Berlin zeigt die Verletzlichkeit von Grossveranstaltungen. Wie bereitet man sich auf Risiken vor?

Street Parade und Prides: Wie steht es um die Sicherheit?

Während am vergangenen Samstag rund 10'000 Menschen an der «Bern Pride» durch die Berner Innenstadt zogen und für die Rechte und Akzeptanz von lesbischen, schwulen, transgeschlechtlichen und anderen queeren Menschen demonstrierten, erschütterte zeitgleich ein Terroranschlag den Christopher Street Day in Berlin.

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Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin der LOS Lesbenorganisation Schweiz, war selbst in Bern an der Pride unterwegs, als sie vom Anschlag in Berlin erfuhr. «Die queere Community auch hier nimmt grossen Anteil daran, was jetzt in Deutschland am CSD Berlin passiert ist.»

Sicherheitslage hat sich zugespitzt

Wie steht es um die Sicherheitslage bei Schweizer Prides? Die LGBT-Dachorganisationen würden eng mit den Veranstaltern, aber auch mit Behörden und dem Bundesamt für Polizei Fedpol zusammenarbeiten, sagt Widmer.

Grundsätzlich stelle man fest, dass sich die Lage generell zugespitzt habe. «LGBTIQ+ Personen erleben in der Schweiz vermehrt Gewalt«, sagt Widmer. «Und das merken wir auch, wenn wir auf die Pride blicken und sehen, dass auch dort die Sicherheitskonzepte detaillierter werden, dass wir uns mehr Gedanken zu diesen Themen machen.»

Enger Austausch mit Polizei und Behörden

Auch die Zurich Pride – die grösste Pride der Schweiz – war in der Vergangenheit schon mit konkreten Bedrohungen konfrontiert. Dank des engen Austauschs mit Polizei und Behörden konnte die Gefahr frühzeitig erkannt und entsprechende Massnahmen getroffen werden.

«Vor zwei Jahren konnte so ein Anschlag auf die Zurich Pride zum Glück verhindert werden», sagt Julia Müller, Leiterin der Geschäftstelle Zurich Pride. «Dies dank der guten Arbeit der Stadtpolizei Zürich. Vor einigen Jahren gab es auch einen Angriff auf unseren Gottesdienst. Es kam zum Glück niemand zu Schaden, aber es hat uns schon sehr aufgerüttelt.»

Street Parade: Lage wird laufend beurteilt

Auch bei der anstehenden Street Parade in Zürich in 12 Tagen gibt es ein umfassendes Sicherheitskonzept. Rund 800'000 Besuchende werden erwartet. Die Lage werde laufend neu beurteilt, sagt Judith Hödl, Mediensprecherin Stadtpolizei Zürich: «Es ist leider nicht das erste Mal, dass unmittelbar vor der Street Parade im benachbarten Ausland so ein Ereignis stattfindet.»

Legende: Eine Polizeisperre an der 31. Street Parade im Stadtzentrum von Zürich im Jahr 2024. KEYSTONE/Christian Beutler

«Selbstverständlich werden wir auch dieses Mal die Ereignisse in Berlin im Hinblick auf die Street Parade in die laufende Lagebeurteilung einbeziehen und entsprechende Massnahmen treffen», so Hödl.

Die Sicherheitskonzepte werden laufend überprüft: Damit Veranstaltungen wie die Pride oder die Street Parade auch künftig das bleiben, was sie sein sollen: Friedliche Feste für alle.