In der Nacht auf Montag brannte das Freimaurerzentrum in der Zürcher Altstadt. Verletzt wurde niemand, doch die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Ein historisches Gebäude am Lindenhof in der Zürcher Altstadt ist in der Nacht ausgebrannt.

Verletzt wurde niemand, wie Schutz und Rettung mitteilte.

Der Schaden ist beträchtlich.

In der Nacht auf Montag ist das Feuer im Gebäude an der Südseite des Lindenhofs mitten in der Zürcher Altstadt ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz nach 1 Uhr eintraf, stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Aktuell ist das Feuer laut Schutz und Rettung Zürich unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf einen weiteren Gebäudeteil habe dank mehrseitiger Löscharbeiten in letzter Minute verhindert werden können. Die Einsatzkräfte seien nach wie vor dort, sagt Jan Bauke, Einsatzleiter von Schutz und Rettung Zürich. Derzeit werden Glutnester gelöscht und Brandschutt abgetragen.

Der Dachstock des historischen Gebäudes stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und dauern noch an.

Der Brand brach kurz nach 1 Uhr nachts am Lindenhof in der Zürcher Altstadt aus.

Verletzt wurde niemand – das Gebäude sei jedoch stark beschädigt, teilt Schutz und Rettung Zürich mit.

Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Betroffen ist das Gebäude am Lindenhof 4, das als Freimaurerzentrum dient. Es gehört zusammen mit dem gesamten Lindenhof-Geviert der grössten Zürcher Freimaurerloge «Modestia cum Libertate». Da das Gebäude einstürzen könnte, sind die Lösch- und Aufräumarbeiten besonders anspruchsvoll.

Feuerwehrleute mussten das Gebäude verlassen

Jan Bauke sagt: «Wir haben entschieden, dass die Feuerwehrleute das Gebäude verlassen mussten und nicht von innen gegen das Feuer kämpfen können.» Das Hauptproblem sei die Situation des Gebäudes am Lindenhof im Herzen der Altstadt: «Die Zugänglichkeit und die Zufahrtsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt.»

Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gebäude konnten sich mehrheitlich selbst in Sicherheit bringen, wie Schutz und Rettung Zürich am Morgen in einer Mitteilung schrieb. Aussagen zur Brandursache liessen sich demnach zunächst nicht machen. Das Ausmass des Schadens sei beträchtlich.