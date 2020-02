Der Ticker startet um 10:10 Uhr

20:38 Alles wollen sich die Fasnächtler nicht nehmen lassen Die Absage der Basler Fasnacht trifft die verschiedenen Gesellschaften hart. Schweiz Aktuell hat die Lälli Alte Garde bei der internen Vernissage ihrer Laterne besucht. 04:21 Video Zu Besuch bei der Alten Garde in Basel Aus Schweiz aktuell vom 28.02.2020. abspielen

20:01 Swiss: Weniger Flüge nach Italien Bei der Fluggesellschaft Swiss wird es vorerst weniger Flüge nach Italien geben. Auf den Flügen nach und von Florenz, Mailand, Rom und Venedig würden die Frequenzen bis voraussichtlich Ende März 2020 reduziert, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Wegen der durch die Auswirkungen des Coronavirus «veränderten Buchungslage» habe die Swiss zusammen mit der Lufthansa Group entschieden, die Frequenzen nach Italien bis Ende März 2020 zu reduzieren. Näher beziffert wurde dies nicht.

19:58 «Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass es in diesem Jahr keine Fasnacht gibt» Die Basler Fasnacht wird aufgrund der bundesrätlichen Verordnung nicht stattfinden. Im Gespräch mit dem Regionaljournal Basel zeigt sich Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger gefasst, aber auch enttäuscht: Der Kanton habe keine andere Wahl gehabt. Audio Lukas Engelberger im Gespräch am Tag der Absage der Basler Fasnacht. 11:03 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 28.02.2020. abspielen. Laufzeit 11:03 Minuten.

18:56 Was bedeutet das Aus für den Genfer Autosalon? Keine Basler Fasnacht: In der Deutschschweiz sicherlich der prominenteste Anlass, der den Vorsichtsmassnahmen gegen das Coronavirus weichen muss. In der Westschweiz ist es der Autosalon in Genf – die grösste Messe des Landes mit jeweils Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Colpi mit den Hintergründen. Audio Coronavirus - keine Fasnacht, kein Autosalon 05:15 min, aus Echo der Zeit vom 28.02.2020. abspielen. Laufzeit 05:15 Minuten.

18:49 Reaktionen auf den Strassen Zürichs – von «übertrieben» bis «nötig» Was denken die Leute im Kanton Zürich über die beschlossenen Massnahmen? Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus: «Offenbar ist es nötig. Ob ich es gut finde, spielt keine Rolle.»

«Die Massnahme kostet viel Geld, aber es ist sicher angebracht, bei diesem Thema vorsichtig zu sein.»

«Ich finde die Massnahme übertrieben.»

«Gut, dass Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden.» Audio Was die Leute auf der Strasse zu den Massnahmen des Bundes sagen 01:42 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 28.02.2020. abspielen. Laufzeit 01:42 Minuten.

18:27 Viertelfinals im Cup verschoben Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat am Freitagabend alle Partien in seinen Zuständigkeitsbereich bis und mit Montag abgesagt. Zudem wurden auch die Viertelfinals im Schweizer Cup von kommender Woche (4. und 5. März) auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Von den Absagen am Wochenende betroffen sind alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele auf Rasen und in der Halle der Männer, Frauen und Junioren des SFV selbst, der Ersten Liga, der Amateur Liga und der Regionalverbände. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grossveranstaltungen verboten Was noch stattfindet – und was abgesagt ist 28.02.2020 Mit Audio

18:11 «Es ist gemütlicher als letztes Jahr, da es viel weniger Leute hat» Trotz der Absage von Grossereignissen ab 1000 Personen, einschliesslich der Berner Fasnacht, haben sich am Nachmittag trotzdem Kinder und Eltern beim Kinderumzug eingefunden. «Die Kinder wären sehr enttäuscht gewesen, wenn wir nicht gekommen wären», meint eine Mutter. Der heutige Tag habe auch seine positiven Seiten: «Es ist gemütlicher als letztes Jahr, da es viel weniger Leute hat.» 00:20 Video Impressionen aus Bern Aus News-Clip vom 28.02.2020. abspielen

17:42 Ist das Verbot von grösseren Veranstaltungen sinnvoll? Einschätzungen von Kathrin Zöfel, Wissenschaftsredaktorin bei Radio SRF: «Es gilt, die Ausbreitung zu bremsen. Wenn man sich überlegt, was das für Spitäler bedeutet, wenn sie in kurzer Zeit viele Fälle aufnehmen müssen, oder im Vergleich dazu über einen längeren Zeitraum weniger Patienten, wird klar: Es macht einen Unterschied. Dass solche Massnahmen etwas nützen, auch in einer viel extremeren Situation, hat sich in China gezeigt. In Wuhan gelang es durch Quarantäne, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Bund hat nun eine erste Stufe beschlossen. Im Moment versuchen die Behörden vor allem, die Infektionsketten weiterhin nachzuvollziehen und Personen, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, zu finden und zu isolieren – möglichst, bevor sie krank und ansteckend werden. Das bekommt man nach einer Ansteckung auf einer Grossveranstaltung mit 1000 Leuten kaum mehr hin.» Audio «Infektionsketten könnten nicht mehr nachvollzogen werden» 02:46 min, aus Info 3 vom 28.02.2020. abspielen. Laufzeit 02:46 Minuten.

17:33 Verschiedene Massnahmen der Kantone Bern: Nach dem bundesrätlichen Verbot von Grossveranstaltungen sind im Kanton Bern zahlreiche Veranstaltung der kommenden Tage abgesagt worden. Vom Verbot betroffen sind Veranstaltungen mit mehr als tausend Zuschauern. Bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit weniger als tausend teilnehmenden Personen müssen die Veranstalter zusammen mit den kantonalen Behörden eine Risikoabwägung vornehmen. Dafür hat der Kanton Bern eine Hotline für Veranstalter eingerichtet (+0800 634 634), wie die Staatskanzlei mitteilte. Solothurn: Die Solothurner Kantonsbehörden raten von Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden ab. Bei Anlässen mit weniger als 100 Personen sollen die Organisatoren selbst entscheiden. Der Kanton zähle für Veranstaltung von 100 bis 999 Personen auf die Eigenverantwortung der Organisatoren und Teilnehmenden. Sie sollten eine «restriktives Risikoabwägung» vornehmen , teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Zürich: Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden können im Kanton Zürich trotz Coronavirus vorerst stattfinden, grössere ausnahmslos nicht. Die Kantonsregierung beschloss, das Veranstaltungsverbot des Bundesrates vorläufig nicht auszuweiten. Die Grenze von 1000 Personen gelte absolut, erklärte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) am Freitagnachmittag vor den Medien. «Wer 1000 erreicht darf nicht, wer darunter ist, darf.» Zug: Im Kampf gegen das Coronavirus müssen die Veranstalter von mittelgrossen Anlässen mit 200 bis 1000 Personen im Kanton Zug eine Risikoabwägung vornehmen. Veranstaltungen mit Personen aus einem Risikogebiet sind abzusagen. Dies teilte die Gesundheitsdirektion mit. Uri: Private und öffentliche Anlässe mit mehr als 1000 Teilnehmenden sind bis 15. März 2020 verboten. Die Veranstalter von Anlässen sind verpflichtet, auch bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden zusammen mit der zuständigen kantonalen Behörde eine Risikoabwägung vorzunehmen, ob die Veranstaltung durchgeführt werden kann oder nicht, wie die Standeskanzlei mitteilte. Luzern: Zusätzlich zur Bundesvorgabe, dass Veranstaltungen mit über 1000 Beteiligten abzusagen seien, werden im Kanton Luzern auch Anlässe mit internationaler Beteiligung untersagt.

17:06 WHO ändert Risikoeinschätzung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der wachsenden Zahl von Coronavirus-Fällen das Risiko einer weltweiten Verbreitung des Virus von «hoch» auf «sehr hoch» gesetzt. Noch aber sei der Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 nicht verloren, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. «Die Eindämmung beginnt mit jedem Einzelnen», sagte er. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Corona-Lage weltweit Risiko weltweiter Ausbreitung gemäss WHO jetzt «sehr hoch» 28.02.2020 Mit Video

16:57 Zwei neue Fälle im Kanton Genf Zwei neue Coronavirus-Infektionen sind am Freitag im Kanton Genf gemeldet worden. Ein 55-jähriger Italiener, der in Genf bei einer internationalen Organisation arbeitet, sowie ein junges Mädchen wurden positiv auf das Virus getestet. Beide waren nach einem Aufenthalt in Mailand nach Genf zurückgekehrt. Über den Fall des Mädchens informierte der Kantonsarzt an einer Medienkonferenz der Genfer Regierung am Freitagnachmittag. Den positiven Test des Mannes hatte das Genfer Departement für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit bereits am Morgen mitgeteilt.

16:53 Absage Basler Fasnacht: «Natürlich schmerzt das» «Sie ist abgesagt? Nein! Da bekomme ich gleich Gänsehaut» – «Natürlich schmerzt das, ich bin aktiver Fasnächtler»: Die Absage der Basler Fasnacht berührt die Menschen. Sie hat einen grossen kulturellen Stellenwert. «Dieser Entscheid trifft die Stadt stark, weil doch viele Menschen mitmachen. Auch ich bin sehr traurig, dass wir diesen Entscheid fällen mussten», sagt die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Untersagt sind in Basel alle öffentlichen und privaten Fasnachtsveranstaltungen. Sicherheitsdirektor Baschi Dürr appelliert an die Fasnächtler, sich an das Verbot zu halten: «Die Polizei wird selbstverständlich präsent sein. Aber es ist nicht unser Ansatz, mit möglichst viel Polizei die Fasnacht unterbinden zu wollen. Wir appellieren vielmehr an die Eigenverantwortung.» Die oberste Fasnächtlerin Pia Inderbitzin konnte noch nicht sagen, ob einzelne Veranstaltungen nachgeholt würden. «Wir sind von dieser Situation selber überrascht und überfordert.» (kuep) Audio Die Enttäuschung in Basel ist gross 02:09 min, aus Info 3 vom 28.02.2020. abspielen. Laufzeit 02:09 Minuten.

16:29 SRF bietet ab 19.30 Uhr einen Chat zum Coronavirus an SRF richtet heute Abend für alle medizinischen Fragen zum Corona-Virus einen Live-Chat ein: Von 19:30 Uhr bis 24:00 Uhr beantworten Experten aus unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen Fragen aus dem Publikum. Das sind die Chat-Experten im Studio: Dr . med. Josef Widler, Präsident Ärztegesellschaft Kanton Zürich Prof. Christoph Berger, Infek​tiologie und Spitalhygiene Kinderspital Zürich Dr. med. Esther Wiesendanger-Wittmer, FMH Allgemeine Innere Medizin und Co-Leiterin Permanence Winterthur Dr. med. Nic Zerkiebel, Chefarzt Innere Medizin Spital Bülach, Ärztlicher Direktor / Mitglied der Geschäftsleitung und Spitalkonferenz Dr. med. Stefan Langenegger, Hausarzt Zürich Seebach Gerald Tippelmann, Leiter des SRF-Gesundheitsmagazins Puls, Tobias Burkhard, Allgemeinpraktiker, sowie Sabina Buyet, Fachexpertin Infektionsprävention im Spital Bülach, sind zugeschaltet. Fragen zur Absage von einzelnen Veranstaltungen können in diesem Chat nicht beantwortet werden. Dafür bitten wir das Publikum, sich direkt an die jeweiligen Veranstalter zu richten.

15:59 Berner Inselspital mit «Corona-Abklärungsstation» Das Berner Inselspital hat sich für das Coronavirus gerüstet. Vor dem Eingang zum Notfallgebäude betreiben Ärzteschaft und Pflege im Zweischichtbetrieb eine Abklärungs- und Behandlungsstation. Für Fälle mit schweren Symptomen stehen Isolationszimmer bereit. Für die Spitalmitarbeitenden seien Isolationen nichts Aussergewöhnliches, wie der Direktor des Insel-Notfallzentrums, Aristomenis Exadaktylos, am Freitag bei einem Medienrundgang sagte. Im Durchschnitt seien im vergangenen Jahr pro Tag acht Patienten isoliert worden, beispielsweise wegen Verdachts auf Brech-Durchfall (Noro-Virus), Tuberkulose oder Ebola. Eines der kleinen, aber hellen und freundlichen Isolationszimmer dürften aber, so die Hoffnung, die wenigsten Patientinnen und Patienten zu Gesicht bekommen. Wer bei der Abklärungsstation vorspricht und lediglich leichtere Symptome aufweist, wird beraten, mit Masken versehen und nach Hause in die «Heimisolation» geschickt, bis klar ist, ob sich der Patient mit dem Coronavirus angesteckt hat oder nicht. Im Kanton Bern gibt es bislang keinen bestätigten Fall einer Ansteckung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Inselspital Bern So sieht die neue Corona-Abklärungsstation aus 28.02.2020 Mit Audio

15:51 «Können den Entscheid nachvollziehen» Durch die Massnahme des Bundesrats sind auch die Spiele der Super League betroffen. Dazu CEO Claudius Schäfer: «Das ist für uns eine einschneidende Massnahmen, wir können diese aber verstehen. Wir müssen schauen, wie wir uns organisieren können.» Wieso wurden die Spiele ganz abgesagt und nicht bloss als Geisterspiele durchgeführt? «Die Massnahme kam sehr kurzfristig und die Clubs müssen sich darauf vorbereiten.» 02:13 Video Schäfer: «Sehr einschneidende Massnahme» Aus Sport-Clip vom 28.02.2020. abspielen