Frage: Was sagen Sie zum Rahmenabkommen?

«Der bilaterale Weg ist der Weg, den wir brauchen, um eine rechtliche Position in der EU zu behalten. Diesen bilateralen Weg gilt es aufzubauen. Wir müssen dafür gewisse institutionelle Fragen lösen. Welches Wort man dafür nimmt, ist nicht so wichtig. Das Wort «Rahmenabkommen» ist vergiftet, wir sollten es ersetzen. Es geht jetzt darum, welche Regelungen wir brauchen und welche Regelungen wir ändern müssen.»

«Wir brauchen den bilateralen Weg»