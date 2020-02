Daniel Koch appelliert an die Bevölkerung. Wenn man huste oder Fieber habe, dann gehöre diese Person zuerst einmal nicht an die Öffentlichkeit. Und vor allem: Nicht alle Leute, die eine leichte Erkältung haben, sollen jetzt sofort ins Spital gehen. Insbesondere erfolge dieser Appell heute, weil die Arztpraxen am Wochenende nicht betrieben sind.

In Italien gibt es sehr viele Fälle, vor allem ist anzunehmen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Wir müssen mit Ansteckungen in der Schweiz rechnen, sagt Daniel Koch. Man müsse darum «unsere Ressourcen» schonen. «Wir können nicht über längere Zeit jeden einzelnen leichten Fall isolieren.» Man werde sich auf die schweren Fälle konzentrieren, damit «wir die möglichst gut erfassen und behandeln können.»

In diesem Moment beantwortet das BAG Fragen von Medienschaffenden in Bern. Es gibt offenbar keine neuen Elemente, die man kommunizieren wird, aber die Fachleute stellen sich den Fragen der Journalisten. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

BAG-Direktor Pascal Strupler im Interview mit Radio SRF. «Wir haben nun fast 1000 Tests durchführen lassen. Wir haben 12 sicher bestätigte Fälle sowie fünf positive Fälle in kantonalen Labors, die nun noch in Genf getestet werden. Wir haben eine Umgebung, in der das Virus stark zugenommen hat, etwa in Italien mit 890 positiven Fällen und 21 Todesfällen. Rund um die Schweiz ist einiges los.»

Obwohl die Südostschweizer Frühlingsmesse «Higa» erst am 21. März beginnt, haben die Veranstalter die Messe abgesagt. Die Messe hat in den vergangenen Jahren über mehrere Tage gesamthaft 35'000 Personen angezogen. Die Stadt Chur habe in Absprache mit den kantonalen Behörden beschlossen, aus diesen Gründen die Durchführung der «Higa» vom 21. bis 29. März nicht zu erlauben.

Gottesdienste dürften auch anderswo im Kanton Bern gestrichen werden. Wo er stattfinden könne, sollten sich Kirchen und ihre Besucher an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit halten, schreibt die Schweizerische Evangelische Allianz (SEA). Dazu gehöre, bei Symptomen wie Atembeschwerden, Fieber und Husten zuhause zu bleiben und sich die Hände häufig und gründlich zu waschen, insbesondere nach Begrüssungsritualen. Die SEA empfiehlt zudem, in den kommenden zwei Wochen auf das Abendmahl vorsichtshalber zu verzichten.

Die strengen Auflagen des Kantons Bern treffen auch die Kirchen. So fällt der Gottesdienst im Berner Münster an diesem Sonntag aus. Das ist einem Aushang vor dem Eingang der Kirche in der Altstadt zu entnehmen. Als Grund wird die behördliche Anordnung zum Coronavirus genannt. Im Kanton Bern müssen die Veranstalter nachweisen, dass keine Personen anwesend sind, die in den letzten zwei Wochen aus Covid-19-betroffenen Regionen angereist sind. Und sie müssen die Identität aller Besucher kennen.

Der Kanton Bern hat seinen ersten positiv getesteten Coronavirus-Fall: Es handelt sich um eine 21-jährige Frau aus Biel. Sie wurde ins Spital gebracht und isoliert. Die Frau war vor einer Woche aus Mailand zurückgekehrt, schreibt der Kanton in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster . Bisher sind im Kanton Bern über 120 Verdachtsfälle bereits als negativ bestätigt worden, weitere sind noch in Abklärung.

Die Organisatoren der Berner Fasnacht haben heute einen Solidaritätsverkauf von Plaketten gestartet. Sie versuchen so, den finanziellen Schaden zu mindern, der durch den Abbruch der Fasnacht entstanden ist. Mit dem Kauf einer Plakette könne man mithelfen, die Fasnacht als Institution am Leben zu erhalten, heisst es auf der Website der Veranstalter. Das Ziel sei, die Vorbereitungen für die nächstjährige Ausgabe mit möglichst kleinem Defizit aufzunehmen.

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus kann unbemerkt vorübergehen, einen für mehrere Wochen ans Bett fesseln oder in extremen Fällen sogar zu Lungenversagen führen. Diese Bandbreite an Symptomen sei ein besonderes Merkmal des neuen Coronavirus, so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das Wichtigste über den Krankheitsverlauf finden Sie hier:

Nebst der Einschränkung des Ausgangsrayons auf den Waffenplätzen im Kanton Tessin gilt für militärisch-medizinisches Personal in der gesamten Schweiz eine Beschränkung des Ausgangsrayons auf den jeweiligen Waffenplatz, erklärt die Schweizer Armee. Grund dafür sei, dass die «Armee bereit sein und sich daher möglichst wenig exponieren will». Spezifisch bereite sich die Armee auf mögliche Einsätze zugunsten der zivilen Behörden in den Bereichen «Screening an Flughäfen, Transporte, Desinfektion und sanitätsdienstlicher Low-Level-Care» vor.

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind zurzeit in vielen Apotheken und Supermärkten ausverkauft. Als Notlösung kann man mit Brennsprit und Wasser sein eigenes Mittel herstellen. Spitalhygieniker Andreas Widmer vom Universitätsspital Basel erklärt ein einfaches Rezept der Weltgesundheitsorganisation (WHO): «Acht Deziliter Alkohol (Ethanol) und zwei Deziliter abgekochtes Wasser dazu. Wenn Sie noch etwas Glycerin dazugeben, schützen Sie die Haut.»

Im Kampf gegen das Virus appelliert der Bund an Eigenverantwortung und Solidarität. Das BAG hat eine Informationskampagne gestartet, um für die wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln zu sensibilisieren. Die Kernbotschaften der Kampagne lauten: Hände waschen, in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen, bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.

BAG: Schweizweit bisher acht bestätigte Infizierte

Das Referenzlabor für neu auftretende Viruserkrankungen (NAVI) in Genf hat in der Schweiz in acht Fällen Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Dies teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag mit. Die Erkrankten stammen aus den Kantonen Tessin, Genf, Graubünden, Aargau, Zürich, Basel-Stadt und Waadt. In vier weiteren Fällen gibt es bereits positive Tests aus Kantonen, die Bestätigung durch das nationale Referenzlabor in Genf steht aber noch aus.

Die Infizierten befinden sich laut BAG in einem guten Gesundheitszustand. Bisher wurden in der Schweiz mehr als 500 Personen mit Verdacht auf das neue Coronavirus abgeklärt. Mehrere Personen sind in ihrem Wohnkanton in Quarantäne.