Regierungspräsident Claudio Zali wird die Tessiner Regierung verlassen.

Zali ist in drei verschiedenen Fällen Fehlverhalten vorgeworfen worden. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn, wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs und Nötigung.

Die Entscheidung wurde vom Lega-Minister selbst in einem Brief angekündigt, den er exklusiv an Radio Ticino geschickt hatte.

In dem Schreiben stellt Zali klar, dass sein Rücktritt nicht sofort erfolgen wird, sondern nach einem festgelegten Zeitplan. «Ich bleibe im Staatsrat», heisst es darin, «nur so lange, wie es nötig ist, um einige laufende Arbeiten abzuschliessen und noch offene Angelegenheiten zu erledigen».

Legende: Der Tessiner Regierungsrat Claudio Zali ist Mitglied der Lega-Partei und seit 2013 Mitglied der Tessiner Regierung. KEYSTONE/Ti-Press/Elia Bianchi

Sobald dies geschehen sei, werde er zu einem gewählten Zeitpunkt seinen Platz in der Regierung für die letzten Monate der Legislaturperiode an einen Nachfolger übergeben.

Kurz nach dem Mittag bestätigte Zalis Partei, die Lega dei Ticinese, die Berichte. Sie habe die Entscheidung von Zali zur Kenntnis genommen. Der Entscheid sei politisch und greife keinem Urteil auf juristischer Ebene vor. Zali habe gegenüber der Partei betont, keinerlei Straftaten begangen zu haben. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Die Partei kritisierte in ihrer Mitteilung den «unverhältnismässigen politischen und medialen Druck» auf Zali. Dieser sei genährt durch einen «wiederkehrenden Anti-Lega-Hass». Zali habe sich während über dreissig Jahren in den Dienst der Institutionen gestellt: zuerst als Richter und danach für über zwölf Jahre im Staatsrat und an der Spitze des Bau- und Umweltdepartements. «Die letzten Tage können nicht einen gesamten politischen und institutionellen Weg auslöschen.»

Pressekonferenz der Regierung

Der Regierungsrat teilt mit, dass er heute Mittwoch eine Pressekonferenz abhalten werde, um die Ergebnisse der am Vormittag abgehaltenen Sondersitzung bekanntzugeben.