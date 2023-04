Stau vor Gotthard wächst auf zehn Kilometer an

Vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels stauen sich auch am Freitagnachmittag die Autos.

Ein Pannenfahrzeug behindert die Nord-Süd-Verbindung am Gotthard.

Der Strassentunnel ist bis 16 Uhr gesperrt.

Am Nordportal entstand dadurch zwischen Erstfeld und Göschenen (UR) ein Stau von 10 km Länge.

Der Zeitverlust beträgt eine Stunde und vierzig Minuten. Viasuisse empfiehlt Reisenden in den Süden die Alternativroute via A13 durch den San-Bernardino-Tunnel. In Richtung Süden kam es zwischen Quinto und Airolo zu einem Stau von 3 km Länge.