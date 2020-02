Der Lötschberg-Basistunnel bleibt voraussichtlich bis Freitagnachmittag um 16.00 Uhr geschlossen, wie die Bahngesellschaft auf Anfrage mitteilt.

Von Spiez BE nach Brig VS verkehren Shuttle-Züge. Reisende müssen mit einer Verspätung von bis zu einer Stunde rechnen.

Die Störung hat Auswirkungen auf den Autoverlad. Es kam am Vormittag zu Wartezeiten von bis zu 90 Minuten, weil mehrere Züge über die Bergstrecke umgeleitet werden.

Seit Donnerstagmittag beeinträchtigt ein Wassereinbruch im Bahntunnel den Bahnverkehr zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis.

Was passiert ist

Das Wasser werde abgepumpt – die Ursache für den Wassereinbruch sei unklar und werde weiterhin untersucht, sagt BLS-Sprecherin Tamara Traxler auf Anfrage von Radio SRF. Das Wasser sei erst beim doppelspurigen Teil des Basistunnels eingedrungen, weshalb bis am Donnerstagabend noch eine Spur befahren werden konnte. «Im Verlauf des Abends erreichte das Wasser jedoch auch die zweite Spur, worauf der Basistunnel komplett gesperrt werden musste», so Traxler.

Zwischen Spiez und Brig verkehren direkte Shuttle-Züge. Reisende müssen jedoch eine Stunde mehr Reisezeit berechnen.

Die Züge von Spiez BE nach Brig VS werden über die Bergstrecke durch den Scheiteltunnel zwischen Kandersteg BE und Goppenstein VS umgeleitet.

Auch die Eurocity-Züge werden zwischen Spiez und Brig über die Bergstrecke umgeleitet und halten deshalb nicht in Visp. Die Güterzüge werden soweit möglich ebenfalls umgeleitet.

Auswirkungen auch auf Autoverlad

Weil mehrere Züge die Bergstrecke – und damit die gleiche Strecke wie die Autozüge – nutzen, kam es beim Autoverlad in Kandersteg zu 90 Minuten Wartezeit. Die Autozüge fahren einmal pro Stunde, statt wie vorgesehen alle 30 Minuten.

«Wir hoffen, bis Mitte Nachmittag zumindest eine Spur des Lötschberg-Basistunnels wieder öffnen zu können», sagt Tamara Traxler.