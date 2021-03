Gab es keine Frau als Kandidatin mit denselben Qualitäten, will ein Journalist wissen. «Es ist immer auch möglich, eine passende Frau zu finden», räumt Simonetta Sommaruga ein. Man habe sich dazu auch Gedanken gemacht. «Es gibt zum Beispiel auch Frauen in vergleichbaren Führungspositionen – etwa Anne Seydoux-Christe, die seit Februar die eidgenössische Postkommission PostCom als Präsidentin führt.»

Es gebe bereits Filzvorwürfe in den sozialen Medien – welche Rolle spielte die Parteizugehörigkeit, will ein Journalist wissen. Simonetta Sommaruga verweist auf andere Personalentscheide innerhalb des UVEK, sie habe auch Parteilose und Mitglieder anderer Parteien in Führungspositionen berufen. «Die Vorwürfe sollten damit geklärt sein», sagt die Bundesrätin weiter. Wichtig für den Posten sei ein gutes Netz, und das könne Christian Levrat vorweisen. Es mache auch durchaus Sinn, erneut einen Politiker auf den Posten zu bringen und keinen Unternehmer.

Damit beginnt die Fragerunde. Ist ein Sozialdemokrat die Idealbesetzung um die Privatisierung der Postfinance voranzutreiben, so die Frage eines Journalisten. Es sei im Endeffekt die Politik, die darüber entscheide, sagt Simonetta Sommaruga. Christian Levrat sagt, die Situation der Postfinance sei heikel, ja gar gefährlich für die Post. Darauf müsse nun die Politik eine Antwort finden in den nächsten Monaten, erklärt Levrat weiter.

Das Anforderungsprofil für die Nachfolge sei vielschichtig, Christian Levrat erfülle sie alle. Zudem sei er als Vertreter der lateinischen Schweiz ideal für den Posten. Sein Palmares und seine Glaubwürdigkeit sei in so einer Zeit entscheidend. Levrat sei aber keine Frau, das sei klar. Er sei jedoch die richtige Wahl.

Bundesrätin Sommaruga spricht die verschiedenen Schwierigkeiten an, die der Post begegnen, gerade auch in Zeiten der Pandemie. Nun müsse die Post reagieren, aber auch ihre DNA beibehalten. Noch mit Urs Schwaller sei die Strategie 2021-2024 erarbeiten worden.

14:30

Christian Levrat wird Verwaltungsratspräsident der Post

Christian Levrat soll an der Generalversammlung der Schweizerischen Post AG vom 27. April 2021 zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden. Das hat der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung entschieden. Levrat tritt damit die Nachfolge von Urs Schwaller an, der das Amt seit 2016 ausübt und per Ende November zurücktritt. Christian Levrat wird sein Amt am 1. Dezember 2021 übernehmen.

Er sei mit seiner politischen Erfahrung als National- und Ständerat des Kantons Freiburg sowie seiner langjährigen Tätigkeit in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) und als amtierender Präsident der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) ein profunder Kenner der bundesnahen Unternehmen, schreibt das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) ihn einer Mitteilung.

Levrat solle den Transformationsprozess der Post vorantreiben und entsprechend Ende September 2021 als Ständerat zurücktreten.