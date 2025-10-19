In Genf wird über die Nachfolge von Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) entschieden.

Die Grünen Nicolas Walder und Lionel Dugerdil (SVP) erzielten bei der letzten Wahl die beiden besten Resultate.

Walder liegt heute nach der Auszählung der brieflichen Stimmen um 4558 Stimmen vorne.

Neben ihnen tritt auch der Aussenseiter Philippe Oberson als Vertreter von «Le Peuple d'abord» an.

Nicolas Walder erhielt gemäss provisorischem Ergebnis der Genfer Staatskanzlei 42'749 Stimmen. Der Kandidat der SVP, Lionel Dugerdil, machte nach vorläufigem Resultat 38'191 Stimmen. Philippe Oberson von der Linksaussenpartei «Le Peuple d'abord» kam auf 5278 Stimmen.

Walder machte Ende September mit 32'573 Stimmen das beste Resultat. Dugerdil erhielt 27'031 Stimmen. Der SVP-Kandidat war mit der Unterstützung der FDP angetreten. In der zweiten Runde stehen die Bürgerlichen nicht geschlossen hinter dem SVP-Kandidaten. Die Mitte und die Grünliberalen beschlossen, keine Wahlempfehlung für den 19. Oktober abzugeben.

Legende: Plakate der Kandidaten für die zweite Runde der Nachwahl in den Genfer Staatsrat, auf denen die Porträts von Lionel Dugerdil (SVP – PLR – MCG) und Nicolas Walder (Les Verts) zu sehen sind. KEYSTONE/Martial Trezzini

Dugerdil, der seit dem ersten Wahlgang die Unterstützung der FDP hatte, rief auf, ihn zu wählen, um den einzigen Kandidaten der Linken, den Grünen Nicolas Walder zu stoppen.

Die bürgerlich dominierte Kantonsregierung setzt sich zurzeit aus zwei SP-Mitgliedern, einem Grünen (Antonio Hodgers), zwei FDP-Vertreterinnen und je einem Mitglied der Mitte und der Bewegung «Libertés et Justice sociale» (Pierre Maudet) zusammen.