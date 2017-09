In den Nachbarländern der Schweiz, Österreich, Frankreich und Italien, sind die so genannten Knebelverträge von Buchungsplattformen für Hotels bereits verboten. Als letztes der genannten Länder hat in Italien der Senat die Paritätsklausel der Buchungsplattformen im vergangenen August untersagt. Damit dürfen Hotels in diesen Ländern auf ihren Websites günstigere Preise anbieten als die Buchungsplattformen. In Deutschland ist der derselbe Beschluss noch nicht rechtskräftig.