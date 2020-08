Die Schweiz hat die Liste der Corona-Risikoländer per 8. August angepasst.

Als beliebte Feriendestination figuriert Spanien neu auf der Liste. Explizit ausgenommen sind die Balearen und die Kanaren.

Neu aufgeführt sind auch etwa Rumänien oder Singapur.

Neue Länder auf der Risikoliste (ab 8. August) Äquatorialguinea Bahamas Rumänien Sao Tomé und Principe Singapur Sint Maarten Spanien (mit Ausnahme der Balearen und der Kanaren)

Nicht mehr auf der Risikoliste (ab 8. August) Aserbaidschan Russland Vereinigte Arabische Emirate

Unverändert auf der Risikoliste (Anpassung 8. August) Argentinien Armenien Bahrain Besetztes Palästinensisches Gebiet Bolivien Bosnien und Herzegowina Brasilien Kapverden Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Eswatini (Swasiland) Guatemala Honduras Irak Israel Kasachstan Katar Kirgistan Kolumbien Kosovo Kuwait Luxemburg Malediven Mexiko Moldawien Montenegro Nordmazedonien Oman Panama Peru Saudi-Arabien Serbien Südafrika Suriname Turks- und Caicos-Inseln USA (inklusive Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln)

Für Personen, die sich in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko aufgehalten haben und in die Schweiz einreisen, gilt seit Anfang Juli eine zehntägige Quarantänepflicht. Einreisende müssen sich innert zweier Tage bei den kantonalen Behörden melden. Diese kontrollieren die Einhaltung der Quarantäne laut eigenen Angaben mit Stichproben. Entscheidend für die Quarantänepflicht ist dabei, ob ein Land, das man in den letzten 14 Tagen bereist hat, am Tag der Einreise in die Schweiz auf der Liste steht.