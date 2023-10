Sie ist jung, Pflegefachfrau und betreut Patientinnen und Patienten selbstständig in der Hausarztpraxis «Im Lenzhof» in Lenzburg (AG). Rahel Hottinger ist eine Advanced Practice Nurse (APN), eine Fachperson mit Pflegepraxis und Masterstudium.

Weil die Hälfte der Schweizer Hausärzte in den nächsten zehn Jahren pensioniert wird, könnten diese APN gerade ländliche Hausarztpraxen «retten», glauben Fachleute. Ein Patent-Rezept?

Was sind APN? Box aufklappen Box zuklappen APN steht für Advanced Practice Nurse , eine Pflegefachperson mit Zusatzausbildung.

, eine Pflegefachperson mit Zusatzausbildung. Für die Ausbildung ist in der Schweiz ein Masterstudium notwendig, zum Beispiel ein «Master Pflege» an einer Hochschule.

Gewisse Fächer absolvieren die Studierenden mit Fokus APN zusammen mit Studierenden der Fächer Physiotherapie, Hebamme und Medizin.

Im Ausland haben die APN andere Bezeichnungen, Nurse Practitioniers, Clinical Nurse Specialist, oder Nurse Consultant zum Beispiel.

Vor allem in England oder den USA sind sie etabliert.

«Ich mache bei älteren Patienten Hausbesuche, aber auch Beratungen in der Praxis. Auch Notfalltermine übernehme ich», erklärt Rahel Hottinger SRF.

Ich kam damals notfallmässig in die Praxis, weil kein Arzt Zeit hatte.

An diesem Morgen kontrolliert sie eine Patientin, die vor ein paar Wochen einen Bänderriss hatte. «Ich kam damals notfallmässig in die Praxis, weil kein Arzt Zeit hatte. Ich bin happy, dass es diese APN gibt», sagt die Patientin.

Legende: Rahel Hottinger kontrolliert eine Patientin. Diese ist glücklich über das APN-Angebot. SRF/Ruth Steiner

Hottinger selber wollte seit Längerem als APN in einer Hausarztpraxis arbeiten. In ihrem Masterstudium hat sie sich speziell in diese Fachrichtung weitergebildet.

Ihren Chef, Hausarzt Marc Meili, freuts. «Ohne ihre Hilfe kann ich 20 bis 25 Patienten am Tag sehen. Mit ihrer Hilfe kann ich fünf bis zehn Patienten mehr betreuen am Tag.»

Pilotprojekt statt Dauerlösung?

Die Sache hat aber einen Haken. «APN sind gut qualifiziert, nur können wir sie uns nicht leisten», sagt Isabelle Fuss, Co-Präsidentin des Aargauer Verbandes der Haus- und Kinderärzte. Die Abrechnung über die ärztlichen Tarife (Tarmed) und die Krankenkasse gilt nämlich nicht für Advanced Practice Nurses. Die Kinderarzt- oder Hausarztpraxis muss die Fachkraft selbst bezahlen.

Viele Ärztinnen und Ärzte über 60 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wie kann man Hausarztpraxen gerade in ländlichen Gebieten weiter betreiben? Keystone/Peter Klaunzer Jede vierte Ärztin bzw. jeder vierte Arzt war Ende 2021 mindestens 60 Jahre alt.

Ende 2021 waren in den Arztpraxen und ambulanten Zentren in der Schweiz 25'439 Ärztinnen und Ärzte tätig, was 19'004 Vollzeitstellen entspricht.

Gut ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte war mindestens 60 Jahre alt, zeigen die jüngsten Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS).

2021 waren 44.3 Prozent der in den Arztpraxen und ambulanten Zentren tätigen Ärztinnen und Ärzte Frauen. Laut BFS sind die Jüngeren mehrheitlich weiblich.

Momentan werden APN im Rahmen eines Pilotprojekts im Aargau von Kanton bezahlt, zum Beispiel in der neuen Hausarztpraxis beim Spital Muri. Kostenpunkt: 1.46 Millionen Franken.

Andere Möglichkeiten gibt es im Aargau noch keine. Die Aargauer Regierung arbeitet an einer Gesetzesgrundlage, die eine Abrechnung via Tarmed-Tarif erlauben würde.

Vorbild aus dem Ausland

Er kenne das APN-Modell aus dem angelsächsischen Raum, sagt der Lenzburger Hausarzt Marc Meili. Aus England. In den USA können Nurse Practitioniers (so heissen akademisch ausgebildete Pflegefachkräfte hier) sogar selbstständig eine Praxis führen und Patienten ambulant behandeln. In Europa ist das nicht der Fall.

Im Spital habe er APN auf der Chirurgie erlebt, erzählt Hausarzt Meili. Das habe ihn überzeugt. Meili bezahlt seine APN aus der eigenen Tasche. «Aber mit etwas Unterstützung könnte man ihre Stellenprozente aufstocken.»

Noch nicht der Renner

Die grosse Entlastung für Hausärztinnen und Hausärzte seien APN noch nicht, sagen diverse Verbände auf Anfrage, zum Beispiel Philippe Luchsinger, Präsident des nationalen der Haus- und Kinderärzteverbandes.«Wir wissen, dass vor allem eher grössere Gruppenpraxen APN beschäftigen, oder teilweise auch kleinere Praxen miteinander, aber es ist sicher noch nicht der Renner.»

Legende: Die Hälfte aller Hausärztinnen und Hausärzte wird in den nächsten zehn Jahren pensioniert. Was dann? Keystone/Gaetan Bally

Zahlen, wie viele Advanced Practice Nurses in der Schweiz tätig sind, hat er nicht, aber er schätzt, dass in der Schweiz 20 bis 30 APN in Hausarztpraxen arbeiten. Das Patent-Rezept gegen den Hausärztemangel seien APN nicht, aber: «Sie helfen mit, die Aufgaben in der Betreuung der Patientinnen besser zu verteilen.»

Rund 500 APN in der Schweiz? Box aufklappen Box zuklappen Auf der Ausbildungsseite scheint das Masterstudium APN gefragt. Per Ende 2022 gab es in der Schweiz 1002 Personen mit einem Master of Science in Pflege. Bei der letztjährigen Umfrage der Beratungsfirma Nursing Science & Care GmbH nahmen 505 Personen teil, beinahe zwei Drittel arbeiten als Advanced Practice Nurses APN, heisst es hier. Die Beratungsfirma forscht zu Fragen neuer Versorgungsmodelle im Gesundheitswesen.

Für die grosse Pensionierungswelle der Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten Jahren sind jedenfalls neue Versorgungsmodelle gefragt. Advanced Practiced Nurses könnten eine Lösung sein.