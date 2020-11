Die letzten Bauarbeiten im umstrittenen Quartier gehen in diesen Wochen zu Ende. Hat es seine Identität schon gefunden?

Wer mit dem Zug von Olten, Luzern oder Basel in den Zürcher Hauptbahnhof einfährt, sieht die Hochhäuser der Europaallee auf den ersten Blick: Wo früher einst mehrheitlich Lagerhallen standen, erheben sich heute glänzende Fensterfronten entlang der Gleise.

Vergleich zwischen 2006 und 2020 Baugeschichtliches Archiv Zürich / Thomas Hussel, SRF

Nicht sichtbar hingegen sind bei der Zugeinfahrt Widerstand und Proteste, welche die Europaallee seit Baubeginn vor elf Jahren begleiten wie kaum ein anderes Bauprojekt der Stadt Zürich. Chaoten rebellierten gar in gewaltsamen Demonstrationen gegen den Stadtteil, schlugen Scheiben ein. Das war in einer Dezembernacht 2014. Jetzt, an einem regnerischen Novembermorgen im Dezember 2020 ist die Stimmung friedlich.

Bild 1 / 8 Legende: Laubbäume bilden die namensgebende Allee. SRF / Christoph Brunner Bild 2 / 8 Legende: Glänzende Fensterfronten sind eines der Markenzeichen der Europaallee. SRF / Christoph Brunner Bild 3 / 8 Legende: Inmitten der Hochhäuser verschwindet das Wasserbecken, eine Art Brunnen, beinahe. SRF / Christoph Brunner Bild 4 / 8 Legende: Hinter den Fassaden wird gearbeitet. 8000 Arbeitsplätze gibt es in der Europaallee. SRF / Christoph Brunner Bild 5 / 8 Legende: Noch mitten in der Bauphase: Blick auf die Europaallee im Frühling 2019 Keystone Bild 6 / 8 Legende: Fast schon historisch wirkt diese Fotografie aus dem Jahr 2006 vor Baubeginn. Baugeschichtliches Archiv Zürich / Thomas Hussel Bild 7 / 8 Legende: Lagerhallen statt Hochhäuser im Jahr 2008. Baugeschichtliches Archiv Zürich / Thomas Hussel Bild 8 / 8 Legende: Blick vom heutigen Gustav-Gull-Platz auf die Langstrasse, Bild von 2008. Baugeschichtliches Archiv Zürich / Thomas Hussel

Nur wenige Menschen schlendern an diesem regnerischen Tag durch den Stadtteil mit seinen Wohnungen, Büros, Restaurants und Läden. Das Quartier erscheint ruhig. «Steril», nennt es Niklaus Scherr.

Der frühere Stadtparlamentarier der Links-Partei Alternative Liste kritisiert, grosse Firmen wie Google mit seinem Schweizer Hauptsitz, die Kantonalbank oder die UBS brächten nur wenig Leben in die Europaallee. 8000 Arbeitsplätze gibt es im Stadtteil.

Für Monokultur sorgen laut Scherr auch teure Wohnungsmieten, die normal verdienende Zürcherinnen und Zürcher von der Europaallee abhielten. «Wohnungen von 3500, 4500 Franken an aufwärts bis zu 6000 Franken sind ein Witz», so Scherr.

«Zu einer guten Durchmischung gehört auch das Leben von Leuten, die in der Europaallee wohnen und nicht nur von solchen, die hier in einem Hochpreisghetto eine Abstiege haben». Scherr bezieht sich dabei auch auf eine luxuriöse Altersresidenz in der Europaalle. Weil die teuren Wohnungen mit Butler-Service zu wenig gefragt waren, musste die Residenz kürzlich schliessen.

Die Europaallee in Zahlen Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Europaallee ist 78'000 m² gross.

Gesamthaft hat der Stadtteil 1.5 Milliarden Franken gekostet.

Es gibt 8000 Arbeitsplätze und 400 Wohnungen.

4800 Personen studieren auf dem Areal – etwa an der Pädagogischen Hochschule.

Die Gebäude sind zwischen 30 und 54 Meter hoch.

Baubeginn war 2009.

Hat die Bauherrin SBB ein lebloses Luxusquartier mit zu teuren Wohnungen geschaffen? Andreas Steiger, der das Projekt Europaalle bei der SBB seit Beginn leitet, widerspricht. Die Mietpreise seien zwar nicht günstig im Sinne von gemeinnützigem Wohnungsbau. «Doch es gibt durchaus Wohnungen, die absolut erschwinglich sind».

Laut Steiger zieht die Europaallee internationale Nomaden an. Gäste, die nach einigen Jahren in eine andere Stadt weiterziehen. Auch diese suchten den Lokalbezug, so der Projektverantwortliche. Oder in anderen Worten: Sie bringen Leben ins Quartier.

Trotz Kritik zeigt sich Steiger überzeugt, dass sich die Zürcherinnen und Zürcher der Europaallee langsam annähern. Viele hätten ihre anfängliche Skepsis bereits abgelegt, sagt er beim Spaziergang über den schwarzen Teer. Es brauche jetzt noch etwas Zeit. «In zwanzig Jahren ist die Europaallee ein ganz normales Stück Stadt».

Normal? Architektur-Experte Daniel Kurz bezeichnet die Europaallee schon heute als «spezielles Quartier». Zwar seien die Gebäude nicht sonderlich spannend gebaut, so der Chefredaktor der Architektur-Zeitschrift «Werk, Bauen + Wohnen». Weil sich die Gebäude jedoch gruppenweise zusammen drängten, würden sie «spannende Räume zwischen sich entstehen lassen».

Bild 1 / 3 Legende: Durchblick für Studierende: Auch die Pädagogische Hochschule ist in der Europaallee angesiedelt. SRF / Luca Fuchs Bild 2 / 3 Legende: Wer in das Gebäude der Fachhochschule will, muss Treppen steigen. SRF / Christoph Brunner Bild 3 / 3 Legende: Pflanzen wie hier zwischen den Gebäuden sind in der Europaallee eher selten. SRF / Luca Fuchs

Den Angebotsmix von der Velowerkstatt zum Gewürzladen bis hin zum Snowboardgeschäft findet Kunz interessant. Allerdings wirke die Durchmischung etwas erzwungen: «Die kleinen Geschäfte wurden kuratiert wie eine Ausstellung im Museum». Was nicht heisse, dass dieser Ansatz falsch sei. Vieles in der Europaallee ist also eine Frage der Perspektive – nicht nur, wie hoch die Gebäude erscheinen.