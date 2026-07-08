In Bern entsteht das grösste Beachvolleyball-Zentrum der Schweiz. Eine sandige Angelegenheit.

Ein Strand direkt neben der Autobahn? In Ausserholligen im Westen von Bern ist das bald Realität. Hier entsteht das grösste Beachvolleyball-Zentrum der Schweiz.

Der Verein Beachvolley Bern baut in Ausserholligen das neue Home of Beach, ein nationales Leistungszentrum für Beachvolleyball. Geplant sind vier Indoor- und fünf Outdoor-Felder, vier davon auf dem Dach.

Legende: Visualisierung der Spielfelder auf dem Dach. Luca Uloth

Auf dem neuen Gebäude soll zudem ein Restaurant mit einer grossen Terrasse entstehen.

Legende: Luca Uloth

Für die Felder auf dem Dach wurden diese Woche mit schweren Lastern über 600 Tonnen Sand angeliefert und auf der Baustelle aufgeschüttet.

Legende: SRF

Auf Beachvolleyball-Feldern in der Stadt Bern wurden zuvor verschiedene Arten von Sand getestet.

Legende: SRF

Die Home of Beach AG hat sich für einen speziellen Quarzsand aus Deutschland entschieden. Er ist nicht zu dunkel und erhitzt sich deshalb an der Sonne nicht zu stark.

Legende: SRF

Ein Bagger schaufelte den Sand in spezielle Behälter, mit denen der Sand mit einem Kran auf das Dach des neuen Gebäudes gehoben werden kann.

Legende: SRF

Portionenweise hebt der Kran den angelieferten Sand in die Höhe.

Legende: SRF

Oben angekommen, wird der Sand aus dem Behälter gelassen …

Legende: SRF

… und gleichmässig auf der ganzen Fläche verteilt. Eine schweisstreibende Arbeit, besonders bei den aktuellen Temperaturen.

Legende: SRF

Im Inneren wird ebenfalls noch gebaut.

Legende: SRF

Die Struktur des Gebäudes für das neue Home of Beach besteht fast vollständig aus Holz.

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Auch die Halle bietet Platz für vier neue Beachvolleyball-Felder.

Legende: So soll die neue Beachvolleyball-Halle im Inneren aussehen. (Visualisierung) Luca Uloth

Die Eröffnung des neuen Home of Beach in Bern ist für den 4. Dezember 2026 geplant.