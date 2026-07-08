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Neues Sandsport-Zentrum Wie 600 Tonnen Sand aufs Dach kommen

In Bern entsteht das grösste Beachvolleyball-Zentrum der Schweiz. Eine sandige Angelegenheit.

08.07.2026, 06:12

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Ein Strand direkt neben der Autobahn? In Ausserholligen im Westen von Bern ist das bald Realität. Hier entsteht das grösste Beachvolleyball-Zentrum der Schweiz.

Der Verein Beachvolley Bern baut in Ausserholligen das neue Home of Beach, ein nationales Leistungszentrum für Beachvolleyball. Geplant sind vier Indoor- und fünf Outdoor-Felder, vier davon auf dem Dach.

Menschen spielen Beachvolleyball auf einem Sandplatz neben einem Gebäude.
Legende: Visualisierung der Spielfelder auf dem Dach. Luca Uloth

Auf dem neuen Gebäude soll zudem ein Restaurant mit einer grossen Terrasse entstehen.

Holzterrasse mit zwei Personen im Vordergrund, leere Bar im Hintergrund.
Legende: Luca Uloth

Für die Felder auf dem Dach wurden diese Woche mit schweren Lastern über 600 Tonnen Sand angeliefert und auf der Baustelle aufgeschüttet.

Bagger entlädt Sand neben einer Brücke.
Legende: SRF

Auf Beachvolleyball-Feldern in der Stadt Bern wurden zuvor verschiedene Arten von Sand getestet.

Luftaufnahme eines Sandplatzes mit spielenden Leuten, umgeben von Bäumen.
Legende: SRF

Die Home of Beach AG hat sich für einen speziellen Quarzsand aus Deutschland entschieden. Er ist nicht zu dunkel und erhitzt sich deshalb an der Sonne nicht zu stark.

Nahaufnahme eines grossen Sandhaufens.
Legende: SRF

Ein Bagger schaufelte den Sand in spezielle Behälter, mit denen der Sand mit einem Kran auf das Dach des neuen Gebäudes gehoben werden kann.

Bagger bewegt Sand auf einer Baustelle unter einer Brücke.
Legende: SRF

Portionenweise hebt der Kran den angelieferten Sand in die Höhe.

Baustelle mit rotem Kran und Gebäude im Bau.
Legende: SRF

Oben angekommen, wird der Sand aus dem Behälter gelassen …

Person in Shorts und Helm arbeitet auf Baustelle mit Zementmischer.
Legende: SRF

… und gleichmässig auf der ganzen Fläche verteilt. Eine schweisstreibende Arbeit, besonders bei den aktuellen Temperaturen.

Mann mit gelbem Helm harkt Sandstrand.
Legende: SRF

Im Inneren wird ebenfalls noch gebaut.

Grosser Raum im Bau mit Holzgerüsten und Maschinen.
Legende: SRF

Die Struktur des Gebäudes für das neue Home of Beach besteht fast vollständig aus Holz.

Holzbalken und Fensterrahmen in einem Gebäude im Bau.
Legende: SRF

Auch die Halle bietet Platz für vier neue Beachvolleyball-Felder.

Mehrere Personen spielen Volleyball auf einem Indoor-Sandplatz.
Legende: So soll die neue Beachvolleyball-Halle im Inneren aussehen. (Visualisierung) Luca Uloth

Die Eröffnung des neuen Home of Beach in Bern ist für den 4. Dezember 2026 geplant.

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 7.7.2026, 17:30 Uhr ; 

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