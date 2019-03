Alle neuen Asylsuchenden kommen zuerst in Bundeszentren, wo 60 Prozent der Gesuche innerhalb von 140 Tagen entschieden werden sollen, kompliziertere Fälle spätestens nach einem Jahr. Heute dauert es im Durchschnitt fast doppelt so lange. Auf die Kantone verteilt werden praktisch nur noch Menschen, die langfristig in der Schweiz bleiben dürfen.