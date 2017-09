Service public der SRG im Fokus: Der Nationalrat berät heute das radikale Begehren und einen SVP-Vorschlag zu Ende.

Der Nationalrat hat erneut die «No Billag»-Initiative vor sich. 19 Rednerinnen und Redner stehen an, nachdem in der ersten Sessionswoche sich in fast fünf Stunden 35 Votanten äusserten.

Die Volksinitiative aus Kreisen von Jungfreisinnigen und Junger SVP will die Radio- und TV-Gebühren abschaffen. Ein Gegenvorschlag der SVP will die Gebühren mehr als halbieren.

Der Ständerat hatte die Initiative im Frühling einstimmig verworfen und wollte keinen Gegenvorschlag ausarbeiten.

Alles oder nichts – oder die Hälfte? Die «No Billag»-Initiative will die Radio- und TV-Gebühren abschaffen und Bürgerinnen und Bürgern die Wahlfreiheit geben, was sie künftig konsumieren wollen. Das radikale Begehren würde den umfassenden Service public durch die SRG für alle Landesteile und Sprachregionen verunmöglichen und den Medienplatz Schweiz insgesamt massiv schwächen. Auch der Gegenvorschlag der SVP zur Halbierung der Gebühren würde die SRG und die 34 regional konzessionierten Radio- und Fernsehstationen mit Gebührenanteil stark schwächen. Die vorberatende nationalrätliche Kommission spricht sich deshalb für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen SRG und privaten Medienhäusern zur Stärkung des Medienplatzes Schweiz aus und empfiehlt die Initiative wie auch den SVP-Gegenvorschlag mit 16:8 Stimmen zur Ablehnung.

Balthasar Glättli (Grüne/ZH): Bei der No-Billag-Initiative gehe es um Geld, aber vielmehr auch um ein Stück Mediendemokratie, erklärte Balthasar Glättli (Grüne/ZH). Demokratie aber lebe von der Vielfalt und der Verteilung der Macht. Eine Konzentration in den Händen von wenigen zahlungskräftigen Medienhäusern aber bedeute weniger Vielfalt und mehr konzentrierte Medienmacht. Glättli betonte, dass mit dem Service public nicht nur Bildung, Unterhaltung und Information, sondern auch Sport geboten werde. «All das kriegen sie für 400 Franken und nicht für 3000 Franken in die Hand.» Glättli forderte den Bundesrat zugleich auf, den Gebührenansatz zu korrigieren: «Wir sollten sicherstellen, dass die Gebührenfinanzierung zur Erfüllung des umfassenden Auftrags reicht und bei der Werbung masshalten.»

Philipp Hadorn (SP/SO): Unabhängiger Journalismus brauche Freiheiten in einem passenden Rahmen, betonte Philipp Hadorn (SP/SO). Der ehemalige Comedia-Sekretär erinnerte, dass der Auftrag an die Leitungen der SRG demokratisch legitimiert sei. «Auch wenn man einzelne Unterhaltungssendungen als Missgriff betrachten kann, so muss doch der Informationsauftrag gewährleistet sein. Schauen wir der SRG weiterhin auf die Finger.» Die No-Billag-Initiative dagegen riskiere, das Meinungsäusserungsfreiheit Schritt für Schritt abgeschafft würde.

Christoph Eymann (FDP/BS): «Wenn wir jetzt ernsthaft erwägen, einen der letzten Träger des Schweizer Daches abzubrechen, gewinnen wird nichts, aber verlieren viel für die Zukunft.»