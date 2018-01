«Gut gemachte Informationssendungen sind ohne Gebühren nicht finanzierbar», sagt TV-Unternehmer Dominik Kaiser. Auch bei einem Ja zur «No Billag»-Initiative würde der Gründer von 3+ nicht in Newssendungen investieren. Diese seien zu kostenintensiv für den kleinen Schweizer Werbemarkt.

TV-Unternehmer Dominik Kaiser redet in der «Rundschau» Klartext: «Gut gemachte Informationssendungen sind in der Schweiz ohne Gebühren nicht machbar», sagt der Gründer und CEO der Sendergruppe 3+.

Kaiser erhält für seine Programme keine Gebührengelder – damit ist er schweizweit wohl der einzige TV-Unternehmer, der ohne Subventionen auskommt! 3+ setzt auf populäre Unterhaltungsformate wie «Bachelor» und «Bauer ledig sucht».

Kaiser verzichtet heute auf Informationssendungen. Und das würde auch bei einem Ja zur «No Billag»-Initiative und ohne SRG so bleiben: «Wir würden sehr schnell und massiv die Unterhaltung und fiktionale Angebote ausbauen. Aber nicht in News und Informationen investieren», so Kaiser weiter. Informationssendungen seien zu kostenintensiv für den kleinen Schweizer Werbemarkt.

Befürworter glauben an werbefinanzierte TV-Nachrichten

Der SVP-Nationalrat Gregor Rutz kämpft für die No-Billag-Initiative und sieht es ganz anders als der TV-Unternehmer Kaiser: «Eine Tagesschau hat eine so tolle Reichweite und Qualität, dass sie absolut refinanzierbar wäre. Wahrscheinlich über Werbung sogar gewinnbringend», zeigt sich Rutz überzeugt.

Dass TV-Unternehmer Kaiser das anders sieht, lässt SVP-Nationalrat Rutz nicht an seiner Einschätzung zweifeln: «So wie ich Herrn Kaiser als vifen Unternehmer kenne, würde er das noch einmal analysieren», kommentiert Rutz Kaisers Aussagen. Er sei überzeugt, dass es für gute TV-Informationssendungen auch einen Markt gebe. «In diesem Bereich ist uns noch keine kreative unternehmerische Lösung eingefallen», entgegnet Dominik Kaiser.

Erfahrung gegen Glaube

«Der Markt hat gewisse Gegebenheiten, die sich nicht ändern lassen», weiss Unternehmer Kaiser. Die Schweiz sei ein kleiner Markt, der sich nicht vergrössern lasse. «Man würde einfach hohe Verluste machen.» Schon die Deutschschweiz sei, verglichen mit Deutschland, sehr klein. Noch schwieriger sei es im Tessin oder in der Romandie: «Dort ist es einfach noch unmöglicher als in der Deutschschweiz», so Kaiser.

Informationsendungen sind viel teurer als Unterhaltung.

Gregor Rutz glaubt, dass die Romandie und das Tessin nicht abgehängt würden: «Die Solidarität spielt in der Schweiz, auch wenn man nicht explizit aufgefordert wird. Auch in der Marktsituation würde es genügend Geld geben um die sprachlichen Minderheiten zu unterstützen. Davon bin ich tief überzeugt», so Rutz. Der SVP-Nationalrat glaubt auch, dass sich eine Lösung für ein rätoromanisches Programm finden liesse. Es steht der Glaube des Politikers gegen die Erfahrung des Unternehmers.

Medienökonom sieht wenig Potential

«Informationsendungen sind viel teurer als Unterhaltung», sagt der Medienökonom Björn von Rimscha. Deshalb seien Informationssendungen ausschliesslich mit Werbung kaum zu finanzieren. Von Rimscha forscht an der Universität Mainz und kennt den TV-Markt der Schweiz gut. Die SRG hat im Jahr 2016 rund 425 Millionen Franken für TV-Informationssendungen ausgegeben. Das beim Gesamtbudget von 1,64 Milliarden Franken. Im gleichen Jahr hat die SRG aber nur Werbeeinnahmen von 280 Millionen Franken erzielt –mit allen TV-Vollprogrammen in der Deutschschweiz, dem Welschland und im Tessin.

Das heutige TV-Informationsangebot der SRG wäre also nie über Werbung finanzierbar, betont der Medienökonom. Er glaubt, dass das Informationsangebot am TV nach einem Ja zur «No Billag»-Initiative sehr viel kleiner wäre als heute. «Viele Bürgerinnen und Bürger würden wohl erst dann bemerken, dass viel mehr verloren geht, als sie gedacht haben.»