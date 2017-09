Das Parlament will den Service public der SRG nicht schwächen. Auch der Halbierungsvorschlag der SVP fand wenig Echo.

Der Nationalrat empfiehlt die No-Billag-Initiative mit 122:42 Stimmen bei 15 Enthaltungen zur Ablehnung. Auf den Gegenvorschlag der SVP für eine Senkung der Gebühren auf 200 Franken trat der Rat nicht ein .

Die grosse Kammer folgt damit dem Ständerat, der im Frühling die Initiative einstimmig abgelehnt hatte und ebenfalls keinen Gegenvorschlag ausarbeiten wollte.

Die Volksinitiative aus Kreisen von Jungfreisinnigen und Junger SVP will die Radio- und TV-Gebühren abschaffen. Ein Gegenvorschlag der SVP will die Gebühren mehr als halbieren.

Alles oder nichts – oder die Hälfte? Die «No Billag»-Initiative will die Radio- und TV-Gebühren abschaffen und Bürgerinnen und Bürgern die Wahlfreiheit geben, was sie künftig konsumieren wollen. Das radikale Begehren würde den umfassenden Service public durch die SRG für alle Landesteile und Sprachregionen verunmöglichen und den Medienplatz Schweiz insgesamt massiv schwächen. Auch der Gegenvorschlag der SVP zur Halbierung der Gebühren würde die SRG und die 34 regional konzessionierten Radio- und Fernsehstationen mit Gebührenanteil stark schwächen. Die vorberatende nationalrätliche Kommission spricht sich deshalb für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen SRG und privaten Medienhäusern zur Stärkung des Medienplatzes Schweiz aus und empfiehlt die Initiative wie auch den SVP-Gegenvorschlag mit 16:8 Stimmen zur Ablehnung.

Balthasar Glättli (Grüne/ZH): Bei der No-Billag-Initiative gehe es um Geld, aber vielmehr auch um ein Stück Mediendemokratie, erklärte Balthasar Glättli. Demokratie aber lebe von der Vielfalt und der Verteilung der Macht. Eine Konzentration in den Händen von wenigen zahlungskräftigen Medienhäusern aber bedeute weniger Vielfalt und mehr konzentrierte Medienmacht. Glättli betonte, dass mit dem Service public nicht nur Bildung, Unterhaltung und Information, sondern auch Sport geboten werde. «All das kriegen sie für 400 Franken und nicht für 3000 Franken in die Hand.» Glättli forderte den Bundesrat zugleich auf, den Gebührenansatz zu korrigieren: «Wir sollten sicherstellen, dass die Gebührenfinanzierung zur Erfüllung des umfassenden Auftrags reicht und bei der Werbung masshalten.»

Philipp Hadorn (SP/SO): Unabhängiger Journalismus brauche Freiheiten in einem passenden Rahmen, betonte Philipp Hadorn. Der ehemalige Comedia-Sekretär erinnerte, dass der Auftrag an die Leitungen der SRG demokratisch legitimiert sei. «Auch wenn man einzelne Unterhaltungssendungen als Missgriff betrachten kann, so muss doch der Informationsauftrag gewährleistet sein. Schauen wir der SRG weiterhin auf die Finger.» Die No-Billag-Initiative dagegen riskiere, das Meinungsäusserungsfreiheit Schritt für Schritt abgeschafft würde.

Christoph Eymann (FDP/BS): «Wenn wir jetzt ernsthaft erwägen, einen der letzten Träger des Schweizer Daches abzubrechen, gewinnen wird nichts, aber verlieren viel für die Zukunft.»

Bruno Walliser (SVP/ZH): Als Kaminfegermeister mit zehn Mitarbeitenden forderte Bruno Walliser vehement die Abschaffung der Billag-Gebühren. Seine Mitarbeiter seien angestellt, um Kamine zu reinigen und nicht um Fernseh zu schauen währed der Arbeit. «Wir Gewerbler haben Probleme mit der Fülle von zusätzlichen Abgaben und Auflagen.» Die Billag-Gebühr sei reine Abszockerei und belaste das Gewerbe unnötig. Er appellierte an alle, den Halbierungsvorschlag aus SVP-Kreisen zur unterstützen. «Hier haben sie die Möglichkeit, etwas für das Gewerbe zu tun und uns effektiv finanziell zu entlasten», betonte Walliser. Es gehe nicht an, dass das Staatsfernsehen mit Zwangsabgaben von rund 1,25 Milliarden Franken auch durch das Gewerbe mitfinanziert werden müsse.

Jacqueline Badran (SP/ZH): «Wir leben in einer Schweiz, wo die Qualitätsmedien einen langsamen Tod sterben», sagte Jacqueline Badran und warnte vor der Medienkonzentration. Die SRG sei in vielen Gebieten eine Monopolbrecherin. Es sei geradezu anachonistisch, diese jetzt abbrechen zu wollen. Es gehe nicht um die Produktion von Seife oder Kühlschränken, sondern um den Schutz der vierten Gewalt, warnte Badraan. Anstatt über die Schwächung oder Abschaffung der SRG zu sprechen, müssten verantwortungsvolle Politiker vielmehr darüber reden, wie auch der langsame Tod der anderen Qualitätsmedien aufgehalten werden kann.

Christian Wasserfallen (FDP/BE): Die Initiative sei zu radikal, aber einen Gegenvorschlag würde er ins Auge fassen, sagte Christian Wasserfallen. Es gehe darum, die Kirche wieder ins Dorf zu stellen. Denn die SRG stehe nicht in Konkurrenz zu Youtube und Netflix. Sie erhalte die immer die gleichen Gebühren unabhängig von den Zuschauerzahlen. Das sei nicht qualitätsfördernd.

Roger Köppel (SVP/ZH): Die SRG sei zu gross, zu dominant und zu mächtig, stellte «Weltwoche»-Chef Roger Köppel fest. Das sei ein Problem für jenen Teil des Parlaments, dem eine freiheitliche Ordnung am Herzen liege. Denn der private Sektor werde erdrückt. Nicht nur bei Werbung, Anzeigen und Plattformen, sondern auch im Bereich des Stellenmarktes. Denn die SRG biete den talentierten Journalisten «staatlich geschützte Arbeitsstellen» an und zahle auch ausgezeichnete Löhne. «Ich bin aber nicht für eine Tabula-rasa-Lösung, möchte der SRG aber zum eigenen Wohl Grenzen setzen», erklärte Köppel und stellte sich hinter den Halbierungsvorschlag.

Gregor Rutz (SVP/ZH): Eine offene und differenzierte Diskussion sei offensichtlich im Parlament nicht erwünscht, sagte Gregor Rutz: Es werde total an der Realität und der Bevölkerung vorbeidiskutiert: «Es wird in die Guten pro SRG und die Bösen contra SRG eingeteilt.» Mit der Zustimmung zu seinem Gegenvorschlag für 200 Franken Zwangsabgaben gebe es einen Mittelweg.

Bea Heim (SP/SO): Die «No-Billag»-Initiative sei in Tat und Wahrheit eine «No SRG»-Initiative, sagte Bea Heim. Wer die Einnahmen einer Institution auf einen Schlag um rund 75 Prozent reduzieren will, der wolle sie zerstören. Wenn man sich die Unterstützer der Initiative anschaue, werde schnell klar, worum es wirklich gehe: «Es geht darum. eine Medienlandschaft zu kreieren, in der die wenigen Milliardäre in diesem Land noch einfacher bestimmen können, was publiziert wird.» Damit schwinde die Medien- und die Meinungsvielfalt.

Bundespräsidentin Doris Leuthard: Will man die SRG schwächen oder sie ganz zerstückeln – dies sei hier die Frage, brachte Bundespräsidentin Doris Leuthard die Stossrichtung der Initiative auf den Punkt. Es sei aber nach wie vor Staatsaufgabe, der Bevölkerung eine Grundversorgung sicherzustellen. «Die SRG ist dabei unabhängig und kein Staatssender, auch wenn Sie das noch hundertmal behaupten», sagte Leuthard.

Die Initiative dagegen verkenne komplett, dass heute der Markt für elektronischen Medien in der Schweiz sehr beschränkt sei und nicht einmal im kleinen Rahmen am Markt finanziert werden könne. Erst recht nicht, wenn in vier Sprachen produziert werden müsse. Bei einer Halbierung der Gebühren könnte laut Leuthard nicht einmal mehr der Informationsauftrag sichergestellt werden. Die Plafonierung auf 1,2 Milliarden Franken sei im Gesetz über elektronische Medien bereits angedacht.