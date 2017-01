Ist es die Aufgabe staatlicher Notschlafstellen, Arbeitsmigranten unterzubringen? Darüber streiten in Basel Obdachlosen-Organisationen und Behörden.

Die Kälte in der Schweiz treibt die Obdachlosen in die Notschlafstellen. In Basel sind das auch immer wieder Arbeitsmigranten – junge Männer aus EU-Ländern, die mit der Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommen, aber keine Arbeit finden.

Sie haben zu wenig Geld, um sich eine Unterkunft zu leisten und müssen auf der Strasse übernachten. An kalten Tagen wie jetzt sei das gefährlich, sagt Claudia Adrario von der Basler Obdachlosen-Organisation «Soup & Chill».

« Das Allerwichtigste ist: Auf Basels Strassen darf niemand erfrieren. » Claudia Adrario

Präsidentin der Obdachlosen-Organisation «Soup & Chill»

Gratis Übernachtung in Notschlafstelle gefordert

Adrario fordert daher, dass Arbeitsmigranten gratis in der Notschlafstelle des Kantons übernachten können. «Das Allerwichtigste ist: Auf Basels Strassen darf niemand erfrieren.» Darin sind sich in Basel alle einig.

Doch ist ein Streit darüber entbrannt, wie lange Arbeitsmigranten auf der Notschlafstelle bleiben dürfen. Die Basler Behörden befürchten, dass Arbeitsmigranten einheimische Obdachlose aus der Notschlafstelle verdrängen könnten.

« Wir brauchen immer eine gewisse Anzahl leere Betten, damit die hiesigen Obdachlosen auch noch spät abends Platz haben. » Christoph Brutschin

Basler Regierungsrat

In einer eiskalten Nacht sollen sie einmal auf der Notschlafstelle bleiben dürfen, findet etwa Regierungsrat Christoph Brutschin. Dass sie mehrere Tage hintereinander dort zu übernachteten und die Notschlafstelle als Hotel benutzten, komme aber nicht in Frage.

«Wir brauchen immer eine gewisse Anzahl leere Betten, damit die hiesigen Obdachlosen noch Platz haben, wenn sie sich – oft sehr spät abends – entscheiden, ob sie in die Notschlafstelle gehen oder nicht.»

Geteilte Meinungen auch bei Obdachlosen-Organisationen

Bei den Obdachlosen-Organisationen gehen die Meinungen auseinander. Während die einen Arbeitsmigranten gratis übernachten lassen wollen, sind andere dagegen, wie etwa die Gassenküche, die für einen kleinen Betrag Essen an Bedürftige abgibt.

Sie wisse aus jahrelanger Erfahrung in der Gassenarbeit, dass Gratisangebote weitere Arbeitsmigranten anlockten, sagt Gassenküche-Leiterin Brigitta Tschäppeler.

Runder Tisch soll Lösung finden

Ob das Zürcher Modell einer privaten Notschlafstelle für Arbeitsmigranten ein gangbarer Weg ist – darüber diskutieren nun in Basel Behörden und Obdachlosen-Organisationen an einem runden Tisch. Das Ziel ist, für den nächsten Winter eine gute Lösung zu haben.