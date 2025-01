Worum geht es? Am Anfang steht ein blutiger Streit zwischen zwei verfeindeten Motorradgruppen im Mai 2019. Anhänger der Bandidos wollen in Belp BE ihr erstes Clublokal in der Schweiz eröffnen. Die Hells Angels, welche hierzulande die Szene dominieren, bekommen Wind davon und fahren hin. Vor Ort kommt es zu Gefechten mit Messern, Schlagringen und Schusswaffen – über 30 Männer gehen aufeinander los. Fünf werden verletzt, zwei davon schwer.

Die Schweizer Rockerszene Box aufklappen Box zuklappen Die grösste Gruppierung der Welt und auch in der Schweiz sind die Hells Angels, hierzulande gibt es bis zu 200 Mitglieder und noch mehr Anwärter auf eine Mitgliedschaft. Die zweitgrösste Rockergruppe ist der Bandidos MC, in der Schweiz gibt es bis zu 40 aktive Mitglieder. Weiter gibt es einige weitere kleinere Rocker- oder rockerähnliche Gruppierungen in der Schweiz.

Wie lief der erste Prozess ab? 2022 kommt es zum Prozess am Regionalgericht Bern-Mittelland mit 22 Angeklagten. Während im Amtshaus die Verhandlungen laufen, kommt es draussen zu wüsten Gefechten: Gegen 200 Männer in schweren Bikerkutten gehen aufeinander los; auf der einen Seite die Hells Angels, auf der anderen die Bandidos. Die Kantonspolizei Bern schafft es nur dank eines Grossaufgebots, die verfeindeten Motorradclubs zu trennen. Die Urteilsverkündung hingegen läuft friedlich ab. Der Hauptangeklagte, ein Bandido, wird wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Raufhandels zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Weitere Rocker erhalten bedingte Freiheitsstrafen.

Legende: Am zweiten Tag des Rockerprozesses 2022 gerieten die Mitglieder der Hells Angels und Bandidos im Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes aneinander. Keystone/Stringer

Warum stehen Hells Angels und Bandidos erneut vor Gericht? Sieben Männer legten gegen die Schuldsprüche des Regionalgerichts Berufung ein – sie erhoffen sich mildere Strafen. Darum gelangte der Fall nun vors Obergericht.

Wer sind die Angeklagten? Zwei Mitglieder der Hells Angels und fünf Mitglieder der Bandidos nehmen am Prozess im Amtshaus Bern teil. Sechs von ihnen hatte das Regionalgericht zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Ein Bandido wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis und einem Landesverweis verurteilt.

Legende: Zwei Hells Angels und sechs Bandidos treten zum Berufungsprozess im Amtshaus an. Keystone/Stringer

Gibt es Sicherheitsvorkehrungen für den Prozess? Die Kantonspolizei Bern werde während den vier Prozesstagen rund um das Amtshaus mit einem Sicherheitsdispositiv im Einsatz stehen, schreibt die kantonale Sicherheitsdirektion auf Anfrage von SRF. «Sie wird die Lage laufend beurteilen und, wenn nötig, Massnahmen ergreifen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Es kann auch sein, dass es rund um das Amtshausgebäude kurzzeitig zu Strassensperrungen kommen wird.» Aktuell gehe die Kantonspolizei aber von einem ruhigeren Verlauf aus, als dies 2022 der Fall war.

Wie geht es weiter? Der Prozess findet von Montag bis Donnerstag statt. Das Obergericht wird das Urteil am 13. Februar eröffnen.