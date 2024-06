Weil die grossen Unternehmen mehr Steuern zahlen müssen, schade die neue OECD-Mindeststeuer dem Standort Basel, findet die Regierung. Sie will deshalb einen grossen Teil davon in die Wirtschaft stecken.

Basel will Pharma-Geldsegen in Elternzeit und Wirtschaft stecken

Die OECD-Mindeststeuer spült Basel-Stadt 270 bis 310 Millionen Franken Mehreinnahmen in die Kasse.

Nun will die Stadt einen Fonds eröffnen, von dem Forschung, Umwelt und die Bevölkerung profitieren sollen.

In den neuen Fonds fliessen jährlich zwischen 150 und 300 Millionen Franken, die aus den wiederkehrenden Einnahmen der höheren Unternehmensteuern kommen.

Basels grosse, internationale Unternehmen bezahlen wegen der Einführung der OECD-Mindeststeuer seit Anfang Jahr höhere Steuern. Diese stiegen nämlich auf 15 Prozent.

Das verschlechtert die Attraktivität des Standorts für betroffene Unternehmen markant.

Das bringt für Basel-Stadt, mit seinen vielen international tätigen Firmen, aber auch Schwierigkeiten. «Diese steuerliche Mehrbelastung verschlechtert die Attraktivität des Standorts für betroffene Unternehmen markant», sagt Volkswirtschaftsdirektor Kaspar Sutter. Ein Teil der Mehreinnahmen bleibt im Kanton. Diese will er deshalb in die Förderung des Wirtschaftsstandortes stecken.

Legende: In Basel-Stadt sind mit den grossen Pharmaunternehmen besonders viele Firmen beheimatet, die seit Anfang Jahr höhere Steuern bezahlen müssen. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Insgesamt hat die Basler Regierung drei «Fördergebiete» benannt, die mit den OECD-Millionen gefördert werden sollen: Innovation, Gesellschaft und Umwelt.

Zur «Innovation» gehört der Bereich Wirtschaft. Unternehmen, die sich entscheiden würden, nach Basel zu kommen, könnten beispielsweise davon profitieren. Firmen, die für besonders innovative Tätigkeiten mehr Personal benötigen, können Beiträge an Personalkosten beantragen.

Beim Fördergebiet «Gesellschaft» will der Kanton vor allem Anreize schaffen, damit Firmen ihren Angestellten längere Elternzeit gewähren, als sie von Gesetzes wegen müssten.

Steuergerechtigkeit als Ziel Box aufklappen Box zuklappen Legende: Basel-Stadt profitiert überdurchschnittlich stark von der neuen Unternehmenssteuer. KEYSTONE/Martin Ruetsch Betroffen von der OECD-Mindeststeuer sind internationale Unternehmen, die einen weltweiten Jahresumsatz von rund 700 Millionen Franken erzielen. Sie werden seit dem 1. Januar 2024 mit einem Steuersatz von mindestens 15 Prozent besteuert. Laut Bund betrifft die OECD-Mindeststeuer etwa ein Prozent der in der Schweiz tätigen Unternehmen. Der Bundesrat schätzt, dass die Mindeststeuer zwischen 1 und 2.5 Milliarden Franken in die Kassen spülen wird. Die Schweiz führte diesen Mindeststeuersatz zusammen mit etwa 140 Staaten ein. Diese hatten sich zuvor auf einen weltweiten Mindeststeuersatz geeinigt. Ziel der einheitlichen Steuer ist die weltweite Steuergerechtigkeit. Unternehmen sollen beispielsweise nicht einfach Gewinne von einem Land ins andere verschieben, um tiefere oder keine Steuern bezahlen zu müssen. Länder oder Kantone, die von den Unternehmen zuvor einen höheren Ansatz als 15 Prozent verlangten, bekommen nun weniger Geld. Wer den Unternehmen zuvor aber einen tieferen Steuersatz gewährte, wie beispielsweise Basel-Stadt, kommt nun in den Genuss höherer Steuereinnahmen.

Neben Wirtschaft und Bevölkerung möchte die Basler Regierung das Geld aus der OECD-Mindeststeuer aber auch in die Umwelt stecken. So sollen Firmen, die an ihrer Energieeffizienz arbeiten, dafür finanzielle Hilfe beim Kanton beantragen können.

Die Steuern, der Fonds und ein Trick

Das neue Steuergeld soll in einen Fonds fliessen, der extra dafür geöffnet werden soll. Da ein Teil des Geldes an den Bund fliesst, plant Basel-Stadt einen kleinen Trick: Der Kanton erhöht die Steuern für Unternehmen, die einen Gewinn von mehr als 50 Millionen ausweisen. Von diesen Steuereinnahmen darf Basel-Stadt mehr behalten als von der sogenannten Ergänzungssteuer der OECD. Dieses Geld kann er in den neuen Fonds stecken.

In den Fonds sollen jährlich zwischen 150 und 300 Millionen Franken fliessen. Ab kommendem Jahr könnten Beiträge beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Kantonsparlament sich hinter die Pläne der Regierung stellt und diese genehmigt.